Sinuano Día y Noche HOY, martes 2 de diciembre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
El Sinuano Día y Noche regresa HOY, martes 2 de diciembre, con un nuevo sorteo, que emociona a los participantes. AQUÍ podrás cotejar tu boleto ganador.
El Sinuano Día y Noche ofrece nuevas oportunidades para ganar. Este martes 2 de diciembre, se realizarán ediciones en sus respectivos horarios, 2:30 p. m. y 10:30 p. m., por lo que si va a participar del popular juego, en esta nota podrá revisar toda la información para ampliar sus posibilidades de ganar.
Sinuano Día y Noche HOY, martes 2 de diciembre 2025 EN VIVO: resultados
¡Bienvenidos!
Este martes 2 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a domingo a las 14:30 h (2:30 p.m.). El Sinuano Noche, de lunes a sábado a las 22:30 h (10:30 p.m.), y los domingos o días festivos, a las 20:30 h (8:30 p.m.).
¿Cómo se juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche es un sorteo de chance muy sencillo de jugar: solo debes elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y registrarlo en un punto autorizado, aplicación o portal web habilitado.
Tú decides cuánto apostar y el tipo de jugada, siendo las más comunes el directo, donde ganas si aciertas el número exacto en el orden correcto, y el combinado, que permite obtener premio si las cifras coinciden en diferentes posiciones.
Estadísticas del Sinuano Día
Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos, son:
- 2: 420 veces
- 8: 416
- 5: 403
- 6: 398
Estadísticas del Sinuano Noche
Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:
- 9: 32 veces
- 2: 31 veces
- 3, 1, 5: 27 veces cada uno
- 6: 24 veces
- 8: 22 veces
- 4: 20 veces
- 7: 19 veces
- 0: 15 veces
