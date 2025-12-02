0
Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga

Sinuano Día y Noche HOY, martes 2 de diciembre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche regresa HOY, martes 2 de diciembre, con un nuevo sorteo, que emociona a los participantes. AQUÍ podrás cotejar tu boleto ganador.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del martes 2 de diciembre.
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del martes 2 de diciembre.
El Sinuano Día y Noche ofrece nuevas oportunidades para ganar. Este martes 2 de diciembre, se realizarán ediciones en sus respectivos horarios, 2:30 p. m. y 10:30 p. m., por lo que si va a participar del popular juego, en esta nota podrá revisar toda la información para ampliar sus posibilidades de ganar.

Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche en Colombia.

Sinuano Día y Noche HOY, martes 2 de diciembre 2025 EN VIVO: resultados

09:15
2/12/2025

¡Bienvenidos!

Este martes 2 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a domingo a las 14:30 h (2:30 p.m.). El Sinuano Noche, de lunes a sábado a las 22:30 h (10:30 p.m.), y los domingos o días festivos, a las 20:30 h (8:30 p.m.).

¿Cómo se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche es un sorteo de chance muy sencillo de jugar: solo debes elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y registrarlo en un punto autorizado, aplicación o portal web habilitado.

Tú decides cuánto apostar y el tipo de jugada, siendo las más comunes el directo, donde ganas si aciertas el número exacto en el orden correcto, y el combinado, que permite obtener premio si las cifras coinciden en diferentes posiciones.

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos, son:

  • 2: 420 veces
  • 8: 416
  • 5: 403
  • 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

  • 9: 32 veces
  • 2: 31 veces
  • 3, 1, 5: 27 veces cada uno
  • 6: 24 veces
  • 8: 22 veces
  • 4: 20 veces
  • 7: 19 veces
  • 0: 15 veces
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

