Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 4 de diciembre: últimos números ganadores y resultados del sorteo
Conoce AQUÍ los últimos resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 4 de diciembre. ¡Puedes ser uno de los ganadores, suerte!
El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, jueves 4 de diciembre. Esta popular lotería de Colombia cuenta con diversos premios a favor de sus participantes. Si estás participando y quieres conocer los últimos resultados, solo tienes que revisar las próximas líneas.
Resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 4 de diciembre
¡Bienvenido al Sinuano Día y Noche!
Si compraste un boleto, entonces tienes que seguir el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 4 de diciembre.
Resultado Sinuano Día y Noche del jueves 4 de diciembre
- Número ganador del Sinuano Día: 1996 - 2
- Número ganador del Sinuano Noche: PENDIENTE
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana. Sin embargo, cada edición tiene un horario establecido, el primero comienza a las 2:30 p.m. y el nocturno a las 10:30 p.m., pero los días domingos y feriados, el último sorteo inicia a las 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que ofrece el sorteo Sinuano Día y Noche. No dudes en participar, porque tú puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suerte!
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?
Los boletos del Sinuano Día y Noche pueden ser cobrados en los siguientes puntos de ventas autorizados: SuperGIROS y en el sitio web oficial de Red de Servicios de Córdoba Record o mediante plataformas digitales autorizadas que tengan convenio.
Estadísticas del Sinuano Día y Noche
A continuación, podrás conocer cuáles son las estadísticas del Sinuano Día y Noche, para que así puedas ganar los premios que ofrece esta conocida lotería.
Sinuano día
- 3 - 607 veces
- 4 - 595 veces
- 3 - 585 veces
- 2 - 618 veces
Sinuano noche
- 1 - 15 veces
- 7 - 2 veces
- 9 - 16 veces
- 6 y 0 - 12 veces cada uno
- 8 - 17 veces
- 4 - 16 veces
