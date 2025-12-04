Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 4 de diciembre: últimos números ganadores y resultados del sorteo

El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, jueves 4 de diciembre. Esta popular lotería de Colombia cuenta con diversos premios a favor de sus participantes. Si estás participando y quieres conocer los últimos resultados, solo tienes que revisar las próximas líneas.

Resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 4 de diciembre 09:32 ¡Bienvenido al Sinuano Día y Noche! Si compraste un boleto, entonces tienes que seguir el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 4 de diciembre.

Resultado Sinuano Día y Noche del jueves 4 de diciembre

Número ganador del Sinuano Día: 1996 - 2

Número ganador del Sinuano Noche: PENDIENTE

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana. Sin embargo, cada edición tiene un horario establecido, el primero comienza a las 2:30 p.m. y el nocturno a las 10:30 p.m., pero los días domingos y feriados, el último sorteo inicia a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que ofrece el sorteo Sinuano Día y Noche. No dudes en participar, porque tú puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suerte!

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Los boletos del Sinuano Día y Noche pueden ser cobrados en los siguientes puntos de ventas autorizados: SuperGIROS y en el sitio web oficial de Red de Servicios de Córdoba Record o mediante plataformas digitales autorizadas que tengan convenio.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

A continuación, podrás conocer cuáles son las estadísticas del Sinuano Día y Noche, para que así puedas ganar los premios que ofrece esta conocida lotería.

Sinuano día

3 - 607 veces

4 - 595 veces

3 - 585 veces

2 - 618 veces

Sinuano noche