0
Sinuano Día de HOY, domingo 26 de octubre EN VIVO: resultados, estadísticas y números ganadores

Revisa AQUÍ los números ganadores del chance colombiano, cómo participar y cuáles son los horarios del Sinuano Día y Noche para hoy, domingo 26 de octubre.


Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del domingo 26 de octubre.
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del domingo 26 de octubre.
Este domingo 26 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche en sus dos jornadas habituales. ¿Sabes cómo jugar a la lotería de Colombia? En esta nota de Líbero podrás conocer cuáles son las bolillas que caerán, dónde ver los resultados EN VIVO, cuáles son los premios que puede llevarse y más detalles. ¡Mucha suerte!

Sinuano: estos son los resultados del sorteo

Sinuano Día de HOY, domingo 26 de octubre EN VIVO

10:11
26/10/2025

¡Bienvenidos!

Este domingo 26 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Sigue AQUÍ los resultados y números ganadores, además, entérate a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se desarrolla de lunes a domingo a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Pero los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora colombiana).

¿Dónde ver los resultados del Sinuano?

El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar a través del canal oficial Telecaribe, la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Accede a la lista de premios que el chance colombiano Sinuano ofrece a sus participantes, de acuerdo a la cantidad de aciertos que se obtenga en el boleto ganador:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Loterías de Colombia

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
