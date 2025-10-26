Sinuano Día de HOY, domingo 26 de octubre EN VIVO: resultados, estadísticas y números ganadores

Este domingo 26 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche en sus dos jornadas habituales. ¿Sabes cómo jugar a la lotería de Colombia? En esta nota de Líbero podrás conocer cuáles son las bolillas que caerán, dónde ver los resultados EN VIVO, cuáles son los premios que puede llevarse y más detalles. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se desarrolla de lunes a domingo a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Pero los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora colombiana).

¿Dónde ver los resultados del Sinuano?

El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar a través del canal oficial Telecaribe, la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Accede a la lista de premios que el chance colombiano Sinuano ofrece a sus participantes, de acuerdo a la cantidad de aciertos que se obtenga en el boleto ganador:

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

