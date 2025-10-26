- Hoy:
Sinuano Día de HOY, domingo 26 de octubre EN VIVO: resultados, estadísticas y números ganadores
Revisa AQUÍ los números ganadores del chance colombiano, cómo participar y cuáles son los horarios del Sinuano Día y Noche para hoy, domingo 26 de octubre.
Este domingo 26 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche en sus dos jornadas habituales. ¿Sabes cómo jugar a la lotería de Colombia? En esta nota de Líbero podrás conocer cuáles son las bolillas que caerán, dónde ver los resultados EN VIVO, cuáles son los premios que puede llevarse y más detalles. ¡Mucha suerte!
Sinuano Día de HOY, domingo 26 de octubre EN VIVO
¡Bienvenidos!
Este domingo 26 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Sigue AQUÍ los resultados y números ganadores, además, entérate a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte!
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche se desarrolla de lunes a domingo a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Pero los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora colombiana).
¿Dónde ver los resultados del Sinuano?
El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar a través del canal oficial Telecaribe, la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.
¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?
Accede a la lista de premios que el chance colombiano Sinuano ofrece a sus participantes, de acuerdo a la cantidad de aciertos que se obtenga en el boleto ganador:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
