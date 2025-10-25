El Sinuano Día y Noche ha venido ganando notoriedad como una lotería diaria de la región caribe de Colombia, regulada por la autoridad nacional de juegos y organizada por la Lotería de Córdoba. Su nombre proviene de la cuenca del Río Sinú, una zona con tradición de juegos de azar y loterías populares.

Resultados Sinuano Día y Noche HOY, sábado 25 de octubre EN VIVO 09:56 ¡Bienvenidos! Este sábado 25 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Este lunes 25 de octubre de 2025, los participantes interesados podrán jugar en las dos modalidades: Día y Noche. A continuación se detalla cómo jugar, cuáles son los premios y en qué horarios se realizan los sorteos, en caso de que desees participar o conocer los resultados.

¿Cómo jugar El Sinuano?

Debes seleccionar una combinación de cuatro dígitos , cada uno del 0 al 9.

, cada uno del 0 al 9. Puedes apostar en los puntos de venta autorizados físicos (casas de chance, puntos de SuperGiros, etc.) o vía el sitio web/entidad digital autorizada.

Existen modalidades adicionales como "combinada", acertar los cuatro dígitos pero en diferente orden, lo que habilita otro esquema de premio.

Verifica siempre los resultados del sorteo correspondiente al día y modalidad ("Día" o "Noche") y guarda el boleto para reclamar el premio en caso de ganar.

¿Cuáles son los premios de El Sinuano?

Los premios dependen de cuántos dígitos aciertes en el orden exacto (o en la modalidad combinada) y cuánto apostaste. Algunos ejemplos:

Si aciertas los cuatro dígitos en orden exacto , puedes ganar hasta 4 500 veces lo apostado .

, puedes ganar hasta . Si aciertas tres dígitos en orden , el premio es 400 veces lo apostado.

, el premio es 400 veces lo apostado. Si aciertas dos dígitos en orden , el premio es 50 veces la apuesta.

, el premio es 50 veces la apuesta. Si aciertas un dígito en orden , el premio es 5 veces lo apostado.

, el premio es 5 veces lo apostado. En la modalidad combinada (orden distinto), también hay multiplicadores menores: por ejemplo, acertar los cuatro números en desorden puede dar 208 veces lo apostado.

¿Cuándo se juega El Sinuano y cuáles son los horarios para 25 de octubre de 2025?