Lotería de Boyacá de HOY, sábado 25 de octubre: últimos resultados y números ganadores del premio mayor
Revisa todos los detalles que debes conocer respecto al sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, que ofrece el premio mayor de $15.000 millones de pesos.
¡Hoy puede ser tu día de suerte! La Lotería de Boyacá regresa este sábado 25 de octubre con su sorteo 4595, que ofrece un jugoso plan de premios y puedes llevarte hasta $15.000 millones de pesos. ¿Ya adquiriste tu boleto? En esta nota podrás acceder a toda la información sobre el juego colombiano, a qué hora juega, estadísticas y resultados. ¡Mucha suerte!
¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?
El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados y su inicio oficial está programado para aproximadamente las 10: 42 p. m., hora de Colombia. La transmisión se puede seguir a través del Canal Trece y en vivo por Facebook Live y YouTube.
Resultado de Lotería de Boyacá del 18 de octubre de 2025
El sábado 18 de octubre de 2025, la Lotería de Boyacá realizó el sorteo número 4594, ofreciendo un premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos. El número ganador del premio mayor fue 1269, serie 263.
Números ganadores del último sorteo de la Lotería de Boyacá.
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá
- Sábado 4 de octubre 2025 (sorteo 4592): premio mayor número 2138 serie 169.
- Sábado 11 de octubre 2025 (sorteo 4593): premio mayor número 4275 serie 069.
- Sábado 18 de octubre 2025 (sorteo 4594): premio mayor número 1269 serie 263.
¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor es de $15.000 millones de pesos colombianos. Además, se otorgaron varios premios secos y complementarios, entre ellos uno de $1.000 millones, otro de $400 millones, $300 millones, y varios más con montos de $50 millones, $20 millones y $10 millones.
