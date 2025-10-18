Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de octubre: a qué hora juega, RESULTADOS y premio mayor del sorteo

Este sábado 18 de octubre del 2025, puede ser tu día de suerte, gracias a la Lotería de Boyacá. HOY se realizará el sorteo N.º 4594 y en esta nota de Líbero podrás acceder a toda la información sobre este juego de Colombia, ¿a qué hora se juega y cuáles son las estadísticas? Te resolvemos todas tus dudas.

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá 11 de octubre 2025?

Números ganadores: 4275

Serie: 069

Lotería de Boyacá: Billete ganador de HOY, sábado 18 de octubre

Billete ganador de la Lotería de Boyacá del sorteo 4594 del 18 de octubre.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega los sábados por la noche, y el sorteo del Premio Mayor comienza aproximadamente a las 10:42 p.m. (hora de Colombia).

Estadísticas de la Lotería de Boyacá

En análisis de sorteos recientes, los dígitos que más han salido en el Premio Mayor son: 5, 9, 7 y 1. Por el contrario, los menos frecuentes ("números fríos") han sido: 8, 4, 6 y 0. Respecto a las posiciones dentro del número ganador (cuándo se mira cada dígito de izquierda a derecha):

En la primera posición ha salido más frecuentemente el 9.

En la segunda posición con más frecuencia el 3.

En la tercera posición el 2.

En la cuarta posición el 8.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá asciende actualmente a 15.000 millones de pesos colombianos, convirtiéndose en uno de los más altos del país. Este premio se sortea todos los sábados a las 10:42 p. m., y corresponde al número y serie ganadores del sorteo semanal.