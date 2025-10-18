0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Resultado Lotería de Boyacá HOY, sábado 18 de octubre: últimos números ganadores del Premio Mayor

Revisa los últimos resultados de la Lotería de Boyacá y números ganadores de los 15,000 millones de pesos colombianos. ¡Mucha suerte!

Roxana Aliaga
Resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 18 de octubre.
Resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 18 de octubre. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
COMPARTIR

La Lotería de Boyacá está de regreso HOY, sábado 18 de octubre, y tiene un premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos. Si estás participando en este popular juego colombiano, entonces no dudes revisar las próximas líneas, porque podrás conocer los últimos resultado del sorteo 4594. ¡Suerte!

Mira los resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 11 de octubre.

PUEDES VER: ¿Cómo jugó la Lotería de Boyacá el sábado 18 de octubre?

Resultado Lotería de Boyacá del sábado 18 de octubre

  • Número ganador del sorteo 4594: PENDIENTE
  • Serie: PENDIENTE

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

Las personas deben saber que la Lotería de Boyacá realiza un nuevo sorteo todos los sábados de cada semana. El juego de Colombia comenzará a las 10:30 p.m., pero las bolillas del premio mayor de 15,000 millones de pesos girarán a partir de las 10:40 p.m.

¿Cómo jugó la Lotería de Boyacá del 11 de octubre?

La Lotería de Boyacá del 11 de octubre tuvo como número ganador a la cifra 4275 con una serie 069. Un participante logró ganar los 15,000 millones de pesos colombianos. ¡Participa, porque tú puedes ser el próximo afortunado!

Estadísticas Lotería de Boyacá

Si quieres conocer las estadísticas de la Lotería de Boyacá, entonces tienes que revisar el siguiente listado que te compartiremos. ¡Toma nota!

  • Número 7: 17 veces
  • Número 0: 14 veces
  • Número 5: 15 veces
  • Número 6: 17 veces
  • Número 1: 20 veces
  • Número 8: 17 veces

Premios de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá cuenta con una serie de premios a favor de sus trabajadores. A continuación, podrás cuáles son y cuánto dinero podrías ganar en poco tiempo.

  • Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
  • 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
  • 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
  • 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
  • 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
  • 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
  • 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
  • 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, sábado 18 de octubre: predicciones de Josie Diez Canseco en el amor

  2. Resultados Sinuano Noche HOY, viernes 17 de octubre EN VIVO: números ganadores del sorteo

  3. Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de octubre: a qué hora juega, RESULTADOS y premio mayor del sorteo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano