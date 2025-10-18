- Hoy:
Resultado Lotería de Boyacá HOY, sábado 18 de octubre: últimos números ganadores del Premio Mayor
Revisa los últimos resultados de la Lotería de Boyacá y números ganadores de los 15,000 millones de pesos colombianos. ¡Mucha suerte!
La Lotería de Boyacá está de regreso HOY, sábado 18 de octubre, y tiene un premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos. Si estás participando en este popular juego colombiano, entonces no dudes revisar las próximas líneas, porque podrás conocer los últimos resultado del sorteo 4594. ¡Suerte!
Resultado Lotería de Boyacá del sábado 18 de octubre
- Número ganador del sorteo 4594: PENDIENTE
- Serie: PENDIENTE
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
Las personas deben saber que la Lotería de Boyacá realiza un nuevo sorteo todos los sábados de cada semana. El juego de Colombia comenzará a las 10:30 p.m., pero las bolillas del premio mayor de 15,000 millones de pesos girarán a partir de las 10:40 p.m.
¿Cómo jugó la Lotería de Boyacá del 11 de octubre?
La Lotería de Boyacá del 11 de octubre tuvo como número ganador a la cifra 4275 con una serie 069. Un participante logró ganar los 15,000 millones de pesos colombianos. ¡Participa, porque tú puedes ser el próximo afortunado!
Estadísticas Lotería de Boyacá
Si quieres conocer las estadísticas de la Lotería de Boyacá, entonces tienes que revisar el siguiente listado que te compartiremos. ¡Toma nota!
- Número 7: 17 veces
- Número 0: 14 veces
- Número 5: 15 veces
- Número 6: 17 veces
- Número 1: 20 veces
- Número 8: 17 veces
Premios de la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá cuenta con una serie de premios a favor de sus trabajadores. A continuación, podrás cuáles son y cuánto dinero podrías ganar en poco tiempo.
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
