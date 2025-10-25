Resultados de Lotería de Boyacá HOY, sábado 25 de octubre: últimos números ganadores y premio mayor

La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 25 de octubre, tiene un premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos. Este juego número 4595 es uno de los más esperados por los ciudadanos de Colombia y si quieres conocer los últimos resultados, así como a qué hora juega, entonces estás en la nota indicada. ¡Puedes ser el nuevo millonario!

Lotería de Boyacá HOY, sábado 25 de octubre: resultados

Número ganador: PENDIENTE

Serie: PENDIENTE

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

Las personas que compren un ticket deben saber que la Lotería de Boyacá comienza a las 10:30 p.m., pero las bolillas ganadoras del Premio Mayor de 15,000 millones de pesos colombianos comienza a sortearse desde las 10:40 p.m.

Premios de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá cuenta con diversos premios a favor de sus participantes y uno de los más solicitados por los participantes es el premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos.

Premio Mayor: 15.000 millones de pesos

1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

1 Premio Alegría: 400 millones de pesos

1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos

1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos

4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos

15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos

36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

¿Cómo jugó la Lotería de Boyacá el sábado 18 de octubre?

El resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 18 de octubre tuvo como número ganador la siguiente cifra: 1269 y su serie fue: 263. Solo un participante logró ganar los 15,000 millones de pesos colombianos. ¡Felicidades!

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá.

Estadísticas de la Lotería de Boyacá

De acuerdo a los análisis de los últimos resultados de la Lotería de Boyacá, los números que más han salido son el 5, 3, y 7. Las terminaciones de dos cifras más frecuentes son 05, 68, 66 y 49, según la página web del sorteo de Colombia.

Lotería de Boyacá HOY EN VIVO: ¿Dónde ver el sorteo 4595?

La Lotería de Boyacá se transmite por el Canal Trece y si quieres ver el juego por YouTube, entonces tienes que visitar el canal 7N Noticias, ahí conocerás los números ganadores del sorteo número 4595.