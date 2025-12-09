Sorteo Sinuano Día HOY, martes 9 de diciembre EN VIVO: últimos resultados y números ganadores

Este martes 9 de diciembre tienes una nueva oportunidad para tentar a la suerte con el Sinuano Día y Sinuano Noche, dos sorteos diarios que emocionan a miles de jugadores en Colombia. Elige tu número ganador y participa en cada edición, AQUÍ podrás acceder a los resultados EN VIVO y números que caerán.

Sorteo Sinuano Día HOY, martes 9 de diciembre EN VIVO: últimos resultados 10:50 ¿Cuánto cuesta apostar en el Sinuano? Las apuestas que pueden hacer los participantes en este juego, van desde $500 hasta $25.000. 10:15 ¿Cuáles son los premios del Sinuano? - Cuatro aciertos: 4,500 veces lo apostado. - Tres aciertos: 400 veces lo apostado. - Dos aciertos: 50 veces lo apostado. - Un acierto: 5 veces lo apostado. 09:48 ¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano! El Sinuano se jugará este 9 de diciembre en Colombia, como todos los días, y los ciudadanos que participaron comprando su boleto, tendrán la opción de llevarse alguno de los millonarios premios.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se sortea a las 10:30 p. m., pero en domingo o feriado, esta última edición se realiza a las 8:30 p. m.

¿Qué es la Quinta en el sorteo Sinuano?

La Quinta es una de las modalidades de apuesta disponibles y consiste en elegir cinco números de tres cifras en un solo boleto. Esta opción permite participar simultáneamente con varias combinaciones, aumentando las probabilidades de acierto en comparación con una apuesta simple.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano se juega eligiendo un número de tres cifras, desde el 000 hasta el 999, que el participante apuesta antes del sorteo. El jugador puede comprar su boleto en puntos de venta autorizados y decidir si participa en la edición de Día, Noche, o en ambos sorteos.

¿Dónde comprar mi boleto del sorteo Sinuano?

El boleto del sorteo Sinuano se puede comprar de forma presencial en puntos de venta y loterías autorizadas, ubicadas en distintos distritos y ciudades del país. También se ofrece la posibilidad de adquirirlo desde el sitio web oficial de la red autorizada (SuperGIROS) o Record.