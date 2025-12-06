Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, 6 de diciembre EN VIVO: NÚMEROS GANADORES del sorteo

Se acerca un nuevo sorteo del tradicional juego de azar el Sinuano en Colombia y será este sábado 6 de diciembre de 2025. Para quienes siguen de cerca cada juego, la fecha representa otra oportunidad para probar suerte con los concursos diarios de Día y Noche. A continuación, te dejamos los detalles de lo que debes saber para participar, y seguir los resultados en vivo este fin de semana.

Sinuano Día y Noche de HOY, 6 de diciembre EN VIVO: resultados

¿Qué es el Sinuano?

El Sinuano es un chance típico de Colombia, con sorteos diarios en dos modalidades: Sinuano Día y Sinuano Noche. Su mecánica es sencilla, pues el jugador elige un número de cuatro cifras, cada dígito de 0 a 9. Al comprar su boleto, el apostador define su apuesta monetaria, en función de esa apuesta, el premio se multiplica si acierta.

Horarios del sorteo: ¿A qué hora se juega este 6 de diciembre?

Para este 6 de diciembre, los sorteos del Sinuano se desarrollan según este horario:

Sinuano Día: a las 02:30 p.m (hora Colombia) diariamente.

a las 02:30 p.m (hora Colombia) diariamente. Sinuano Noche: generalmente a las 10:30 p.m los lunes a sábado. En domingos o feriados el horario nocturno puede adelantarse (por ejemplo, a las 08:30 p.m)

¿Cuáles son los premios del Sinuano?

El esquema de premios del Sinuano depende del número de cifras acertadas, y del orden, con respecto al número ganador:

4 cifras exactas (premio mayor): 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: 400 veces lo apostado.

2 cifras: 50 veces lo apostado.

1 cifra: 5 veces lo apostado.

¿Dónde ver los resultados EN VIVO?

Para seguir el sorteo y conocer los resultados inmediatamente después del sorteo: