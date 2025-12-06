Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 6 de diciembre: números ganadores del Premio Mayor

La Lotería de Boyacá está de regreso HOY, sábado 6 de diciembre. Miles de ciudadanos que se animen a jugar esta nueva edición podrán ganar el premio mayor de 15 millones de pesos colombianos u otras recompensas que ofrece esta nueva edición. Si quieres conocer los últimos resultados del sorteo 4601, solo revisa las próximas líneas.

Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 29 de noviembre

El resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 29 de noviembre fue 0017 y tuvo una serie de 271. Solo un participante logró ganar los 15,000 millones de pesos que ofreció la edición de ese sorteo. ¡Felicidades!

¿A qué horas juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza un nuevo sorteo todos sábado de cada semana con la finalidad de que diversos ciudadanos puedan ganar los premios. El sorteo comienza a las 10:30 de la noche, pero el juego del Premio Mayor comienza a las 10:45 de la noche.

Premios de la Lotería de Boyacá

A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que ofrece la Lotería de Boyacá en cada una de sus ediciones. ¡Toma nota!

1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

1 Premio Alegría: 400 millones de pesos

1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos

1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos

4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos

15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos

36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

Estadística de la Lotería de Boyacá

Los números 5, 9, 7 y 2 se consideran los más frecuentes en los premios mayores de lotería, mientras que los menos comunes son el 4, 8, 0 y 3. Ahora que ya sabes esta información, entonces escoge el dígito que más te conviene.