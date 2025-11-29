Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 29 de noviembre: números ganadores del último sorteo y premio mayor

Este sábado 29 de noviembre, la Lotería de Boyacá en Colombia, vuelve a abrir sus esperanzas y como cada fin de semana, miles de ciudadanos estarán pendientes del sorteo nocturno, con la ilusión de ganar alguno de sus jugosos premios.

Si tienes ya tu billete listo, esta noche puedes ser parte de quienes sueñan con cambiar su suerte. Es un buen momento para revisar tu número, mantener cerca tu billete y prepararte para seguir el sorteo, porque podrías ser el afortunado ganador esta noche. ¿Cómo te irá con los resultados?

¿Cuándo juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá sortea todos los sábados. El sorteo habitual comienza cerca de las 10:40 p.m. (hora de Colombia). Por lo tanto, este sábado 29 de noviembre debes estar atento desde esa hora, pues es cuando se conocerá el número ganador del premio mayor.

¿Cómo jugar a la Lotería de Boyacá?

Para participar en el sorteo necesitas:

Comprar un billete autorizado de la Lotería de Boyacá, podrás adquirirlo en puntos de venta oficiales, loterías, comercio habilitado o mediante canales de venta autorizados.

En el billete, seleccionar un número de 4 cifras y una serie. Esa combinación será la que compita en el sorteo.

Conservar el billete en buen estado hasta conocer los resultados, sin billete físico no se podrá hacer el reclamo del premio.

Sintonizar el sorteo

¿Cómo y cuándo conocer los resultados?

El sorteo empieza aproximadamente a las 10:40 pm de cada sábado. Los resultados, número ganador, serie ganadora y premios secundarios, se difunden en directo mediante la transmisión oficial.

Además, una vez publicado, los resultados suelen estar disponibles en línea a través de la página oficial de la Lotería de Boyacá o en medios autorizados.