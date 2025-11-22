- Hoy:
Lotería de Boyacá de HOY, sábado 22 de noviembre: últimos resultados del sorteo 4599, números ganadores y premio mayor
Revisa los resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 22 de noviembre y números ganadores del último sorteo con su premio mayor de $15.000 millones.
La Lotería de Boyacá te ofrece la oportunidad perfecta para cambiar tu vida con un solo boleto, lo único que debes hacer para llevarte su atractivo premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos, es acertar los números. El sorteo de HOY, sábado 22 de noviembre se convierte en una verdadera oportunidad de cumplir tus metas, alcanzar tus sueños y asegurar el futuro de tu familia. ¡Imagínate ser protagonista del próximo gran golpe de suerte!
¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se sortea los sábados por la noche, aproximadamente a las 10:42 p.m. (hora de Colombia). Este horario corresponde al sorteo del premio mayor.
¿Qué cayó en la Lotería de Boyacá del 15 de noviembre?
El resultado de la Lotería de Boyacá correspondiente al sábado 15 de noviembre de 2025, sorteo N.º 4598, para el premio mayor, fue el número 7741, de la serie 130.
Resultados de la Lotería de Boyacá para el sorteo del sábado 15 de noviembre.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá hoy?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de $15.000 millones COP por billete completo, según su plan de premios oficial. En términos netos, ese premio equivale a $9.960 millones COP para el billete completo.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
