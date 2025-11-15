Lotería del Cauca HOY, sábado 15 de noviembre: resultados, premio mayor y números ganadores del último sorteo

La Lotería del Cauca te invita HOY, sábado 15 de noviembre, a vivir la emoción de su tradicional sorteo, donde miles de jugadores tienen la oportunidad de cambiar su vida con el espectacular premio mayor de 8.000 millones de pesos. Con un plan de premios renovado y múltiples oportunidades de ganar, cada billete se convierte en una puerta abierta hacia la suerte.

Participar es sencillo, accesible y seguro, ya sea comprando tu billete en puntos autorizados o a través de canales digitales. ¡Anímate a ser parte de esta ilusión y no te pierdas la oportunidad de convertirte en el próximo gran ganador! AQUÍ podrás revisar los resultados y números ganadores del último sorteo.

¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza su sorteo todos los sábados a las 11:00 p.m. (hora de Colombia). Esta programación es oficial según el juego colombiano.

¿Qué cayó en la Lotería del Cauca del 8 de noviembre?

Estos son los resultados del premio mayor de 8.000 millones, del último sorteo de la Lotería del Cauca del sábado 8 de noviembre de 2025, sorteo 2584: número 3631, serie 227.

Seco de 300 millones: número 6723 , serie 113 .

, serie . Seco de 200 millones: número 7243 , serie 108 .

, serie . Secos de COP 100 millones (2 premios): números 9593 (serie 155) y 5287 (serie 304).

(serie 155) y (serie 304). Secos de COP 50 millones (3 premios): números 6058 (serie 069), 4527 (serie 243), y 9878 (serie 035).

Números ganadores del sorteo Lotería del Cauca del 8 de noviembre 2025.

¿Cuál es el premio de la Lotería del Cauca?

El premio mayor de la Lotería del Cauca es de COP 8.000 millones. Si el ganador aciertas las bolillas, debe aplicarse deducciones para impuestos y retenciones, el valor neto para el billete es de 5.312 millones de pesos.

¿Dónde ver el sorteo de la Lotería del Cauca?

El sorteo de la Lotería del Cauca se transmite en vivo y puedes verlo todos los sábados a las 11:00 p.m., mediante el canal de televisión Canal Uno. Además, la Lotería publica resultados y realiza transmisiones a través de sus redes sociales, permitiendo que quienes no puedan ver la emisión en TV lo hagan por internet.

Plan de premios de la Lotería del Cauca