Resultados de la Lotería del Cauca HOY, sábado 22 de noviembre: número ganador del último sorteo 2586

La Lotería del Cauca regresa HOY, sábado 22 de noviembre y te invita a vivir la emoción con uno de los premios más altos de Colombia: ¡8.000 millones de pesos en el Premio Mayor! Cada billete es una oportunidad real de transformar tu vida y convertirte en el próximo gran ganador. AQUÍ podrás seguir los resultados y números ganadores.

¿Qué cayó en la Lotería del Cauca el 15 de noviembre?

El premio mayor de 8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca del 15 de noviembre de 2025 fue para el número 7067, serie 021. Además, también ofrece secos y estos son:

1 Premio de $300 millones: Número: 2218 - Serie: 004

1 Premio de $200 millones: Número: 5186 - Serie: 142

2 Premios de $100 millones: 0517 – Serie 244 | 9240 – Serie 220

3 Premios de $50 millones: 5297 – Serie 287 | 0575 – Serie 183 | 9933 – Serie 294

29 Premios de $10 millones: 5580-193 | 9089-173 | 8003-186 | 5654-308 | 2829-249 | 3301-013 | 1844-164 | 1341-149 | 3588-100 | 7240-230 | 1676-182 | 9591-226 | 3509-300 | 5327-143 | 4986-251 | 7602-299 | 6016-285 | 5167-138 | 8387-099 | 7018-228 | 3281-300 | 3309-063 | 8137-179 | 0169-132 | 0037-040 | 0482-269 | 6177-149 | 0770-303 | 0885-122

Números ganadores del sorteo 2585 de la Lotería del Cauca.

¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza su sorteo oficial todos los sábados, y el juego se lleva a cabo a las 11:00 p. m. (hora de Colombia), según el horario establecido.

Plan de premios de la Lotería del Cauca

1 premio de $300 millones

1 premio de $200 millones

2 premios de $100 millones

3 premios de $50 millones

29 premios de $10 millones

¿En qué canal se transmite la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca se transmite por Telepacífico, además, puedes ver el sorteo en vivo a través de plataformas digitales oficiales como su Facebook Live y YouTube Live.

¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería del Cauca?

El premio mayor de la Lotería del Cauca es de $8.000 millones de pesos colombianos. Esa cifra de $8.000 millones es el valor bruto por billete completo y si compras una fracción, el premio correspondiente es proporcional: cada fracción gana hasta $1.328 millones brutos.