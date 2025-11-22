RESULTADOS Lotería de Boyacá HOY, sábado 22 de noviembre EN VIVO: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

Este sábado 22 de noviembre de 2025 se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, una de las loterías más tradicionales y seguidas de Colombia. La expectativa crece entre los apostadores, ya que cada sorteo representa la oportunidad de ganar premios millonarios que pueden cambiar vidas.

Esta lotería ha consolidado su prestigio por su plan de premios secundarios que premian múltiples combinaciones, lo que anima tanto a jugadores frecuentes como a quienes participan ocasionalmente. Además, la Lotería de Boyacá ha venido innovando en su modelo para mantener su atractivo.

Este juego de noviembre no solo es una cita con la suerte, sino también con una tradición de juego responsable y regulado, que aporta al bienestar social del departamento de Boyacá. Con el sorteo 4599 programado para este 22 de noviembre, miles de colombianos estarán atentos, revisando sus boletos y esperando que los números favorecidos les traigan fortuna. A continuación, te dejamos la información que necesitas.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Se debe comprar un billete o fracción de billete autorizado por la Lotería de Boyacá, ya sea en puntos de venta físicos o a través de sus canales virtuales.

Al adquirir el billete, se elige un número impreso en el billete; no se trata de "apostar números", sino de comprar un número ya asignado.

Mantener el billete en buen estado es clave para poder reclamar premios: debe conservarse sin tachones ni enmendaduras si resulta ganador.

¿Quiénes pueden participar en la Lotería de Boyacá?

Ciudadanos en Colombia mayores de edad pueden comprar los billetes en los puntos autorizados del país.

para jugar; los billetes se distribuyen a nivel nacional. También es posible participar a través de canales virtuales, según señala su página oficial.

¿Cuáles son los premios del sorteo?

Según el plan de premios habitual de la Lotería de Boyacá:

Premio Mayor: 15.000 millones de pesos colombianos.

Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos.

Premio Alegría: 300 a 400 millones de pesos, según ediciones anteriores.

Premio Ilusión: 300 millones de pesos, según sorteos previos.

Premio Esperanza: 100 millones de pesos.

Premios Berraquera: varios premios de 50 millones de pesos cada uno.

Premios Optimismo: decenas de premios de 20 millones de pesos.

Premios Valentía: numerosos premios de 10 millones de pesos.

Cabe resaltar que los planes de premio pueden variar ligeramente entre sorteos, por lo que es recomendable revisar el plan de premios oficial para el sorteo específico del 22 de noviembre en la web de la Lotería de Boyacá.

¿Dónde ver la Lotería de Boyacá?