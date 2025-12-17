0
Sinuano Día de HOY, miércoles 17 de diciembre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Revisa los resultados EN VIVO del Sinuano Día y Noche y conoce los números que caerán en este último sorteo en Colombia. Sigue EN VIVO los resultados. ¡Suerte!

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 17 de diciembre.
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 17 de diciembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Este miércoles 17 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche en sus dos jornadas habituales. ¿Sabes cómo jugar la lotería de Colombia? En esta nota de Líbero, podrás conocer las bolillas que cayeron, dónde ver los resultados EN VIVO, cuáles son los premios que puede llevarse y más detalles. ¡Mucha suerte!

Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 16 de diciembre 2025.

Sinuano Día y Noche martes 16 de diciembre: Números ganadores del último sorteo colombiano

Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 17 de diciembre: últimos resultados

09:48
17/12/2025

¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche?

Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar el Sinuano Día y Noche.

09:38
17/12/2025

¡Minuto a minuto del Sinuano Día y Noche!

Aquí podrás conocer el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 17 de diciembre.

¿A qué hora se juega el Sinuano de hoy?

El sorteo de Sinuano se realiza a diario en dos ediciones, Sinuano Día se juega alrededor de las 2:30 p.m., de lunes a sábado. Mientras que el Sinuano Noche comienza a las 10:30 p.m., de lunes a sábado; y los domingos o festivos se hace más temprano, a las 8:30 p.m.

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

  • 2: 420 veces
  • 8: 416
  • 5: 403
  • 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

  • 9: 32 veces
  • 2: 31 veces
  • 3, 1, 5: 27 veces cada uno
  • 6: 24 veces
  • 8: 22 veces
  • 4: 20 veces
  • 7: 19 veces
  • 0: 15 veces
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

