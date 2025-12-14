Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 14 de diciembre EN VIVO: resultados y números ganadores

Este domingo 14 de diciembre, se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche, por lo que usted podría ser el próximo ganador si logra acertar todos los números. ¿Quiere seguir EN VIVO los resultados de la lotería de Colombia? En esta edición especial de Líbero verificará las bolillas que salen, cómo participar y más detalles.

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, domingo 14 de diciembre 10:33 ¿A qué hora juega el Sinuano Día? El SInuano Día juega a las 2:30 de la tarde. 10:00 ¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche? El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana . 09:25 Sigue el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche Si estás participando en esta nueva edición y quieres conocer los números ganadores, solo tienes que revisar las próximas líneas.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición llamada Sinuano Día se juega a las 2:30 pm y el Sorteo Noche a las 10:30 pm. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p.m. (hora en Colombia).

¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?

Para conocer cuáles son las bolillas ganadoras del popular chance de Colombia, puede sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Premios del Sorteo Sinuano Día y Noche

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan, según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.