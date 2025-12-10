Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 10 de diciembre: sorteo y resultados aquí

El Sinuano Día y Noche EN VIVO HOY, miércoles 10 de diciembre de 2025, vuelve a captar la atención de miles de jugadores que buscan iniciar la segunda semana del mes con buena suerte. Como todos los días, este popular sorteo colombiano ofrece dos oportunidades de ganar: una en la tarde y otra en la noche.

El primero sorteo está previsto para alrededor de las 2:30 p. m., mientras que el segundo se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m. En esta nota de Líbero.pe encontrarás los resultados EN VIVO, actualizados apenas la Lotería del Sinú confirme los números ganadores.

Horarios oficiales del Sinuano Día y Noche

El sorteo Sinuano Día se realiza todos los días de la semana a las 14:30 h (2:30 p.m.). Por otro lado, el Sinuano Noche tiene lugar de lunes a sábado a las 22:30 h (10:30 p.m.), mientras que los domingos y días festivos se lleva a cabo a las 20:30 h (8:30 p.m.).

¿Quién organiza el Sinuano Día y Noche?

El sorteo está a cargo de la Lotería del Sinú, entidad responsable de validar los resultados y transmitir los sorteos oficiales a nivel nacional.

¿Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche?

En Líbero.pe puedes consultar no solo los resultados del día, sino también las jugadas anteriores del Sinuano Día y Noche, una opción útil para quienes siguen secuencias o tendencias numéricas.