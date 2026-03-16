La Semana Santa es una importante celebración religiosa que recuerda los últimos momentos de la vida de Jesús. Esta conmemoración también representa un feriado largo en nuestro país, por lo que los estudiantes a nivel nacional descansarán 4 días consecutivos a menos de un mes de iniciar el año escolar 2026.

El ciclo escolar de este 2026 para los colegios nacionales comenzó el lunes 16 de marzo; sin embargo, este feriado largo corresponde del jueves 2 de abril (Jueves Santo) al domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección). En estas fechas se cancelan las actividades en las instituciones educativas.

Desde el jueves 2 al domingo 5 de abril será feriado largo, según El Peruano.

De acuerdo con el calendario oficial publicado en el diario El Peruano, en Perú se formará un feriado largo del jueves 2 al domingo 5 de abril por las celebraciones de la Semana Santa. Los días Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) son feriados nacionales, mientras que el sábado 4 y domingo 5 corresponden al fin de semana, lo que permitirá a muchos trabajadores y estudiantes disfrutar de cuatro días seguidos de descanso.

¿Cuándo es el feriado de Semana Santa de 2026?

El feriado por Semana Santa en 2026 se celebrará a inicios de abril. En Perú, los días oficiales de descanso serán el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), fechas que están establecidas como feriados nacionales y suelen suspender diversas actividades laborales y escolares.

Además, ese año la Semana Santa se desarrollará del 29 de marzo al 5 de abril, iniciando con el Domingo de Ramos y culminando con el Domingo de Resurrección. Durante este periodo, millones de fieles realizan celebraciones religiosas, procesiones y actividades de reflexión que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús.