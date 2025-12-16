Sinuano Día HOY, martes 16 de diciembre, cuenta con diversos premios a favor de sus participantes. Si quieres conocer los números ganadores de esta nueva edición y AQUÍ podrás conocer los números ganadores, porque tú puedes ser uno de los afortunados. ¡Mucha suerte!

Sinuano Día y Noche HOY, lunes 15 de diciembre: Último resultado del sorteo 22:33 Así quedó el último resultado del Sinuano 9359 - 2 es el número ganador del Sinuano Noche de hoy lunes 15 de diciembre. 22:08 En breve arranca el sorteo del Sinuano Atentos a todos los que compraron su boleto para el Sinuano Noche. A partir de las 10:30 se realizará el sorteo y aquí te dejaremos todos los resultados. 22:06 ¿Dónde ver el sorteo del Sinuano Noche? La transmisión en vivo y gratis se puede ver a través de su página web o YouTube oficial. También mediante el canal Telecaribe. 20:06 Premios del Sinuano Noche En la Lotería El Sinuano Noche, si aciertas en los cuatro números recibirás 4,500 veces lo apostado, si lo hiciste en tres obtendrás 400 veces más lo invertido. Si fueron dos números, ganarás 50 veces más, mientras que te llevarás 5 veces más tu apuesta por un acierto. 20:04 ¿Qué otras loterías se juegan en Colombia? Caribeña Día

Sinuano Día Sinuano Día

Pijao de Oro Pijao de Oro

Paisita Día Paisita Día

Chontico Día Chontico Día

Fantástica Día Fantástica Día

Samán de la Suerte Samán de la Suerte

Cafeterito Tarde Cafeterito Tarde

Dorado Mañana Dorado Mañana

Antioqueñita Día Antioqueñita Día 18:39 ¿A qué hora juega Sinuano Noche de HOY? El sorteo de Sinuano Noche se juega desde las 10:30 p.m. (hora de Colombia) de lunes a sábado. Aún tienes varias horas para adquirir tu boleto ganador. ¡Suerte! 16:36 Sinuano Noche: estadísticas Posición 1 (primer dígito): el número que más ha salido es el 7 (16 veces)

Posición 2: ha sido el 9 (14 veces)

Posición 3: el 3 (13 veces)

Posición 4: el 8 (19 veces) 15:37 ¿Por qué el sorteo se llama Sinuano? El nombre Sinuano está relacionado con el río Sinú, uno de los principales de Colombia, que atraviesa el departamento de Córdoba y desemboca en el mar Caribe. La lotería y sus sorteos se llaman Sinuano Día y Noche porque son operados desde la región cordobesa. 14:32 Resultados del Sinuano Día de HOY, lunes 15 de diciembre Los números ganadores del sorteo Sinuano Día son: 0 7 0 3 | La Quinta: 9 14:30 ¡Inició el Sinuano Día HOY! 14:27 ¡En breve comienza el Sinuano Día HOY! En pocos minutos iniciará el sorteo Sinuano Día de este lunes 15 de diciembre. AQUÍ podrás revisar los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte! 13:34 ¿A qué hora juega el Sinuano Día de hoy? El Sinuano Día se juega hoy, lunes 15 de diciembre del 2025, a las 2:30 p.m. (hora de Colombia). Aún te queda tiempo para que puedas participar del juego. ¡Te deseamos mucha suerte! 13:00 Estadística del Sinuano Día 1ª cifra: 3- 294 veces

3- 294 veces 2ª cifra: 4 - 292 veces

4 - 292 veces 3ª cifra: 0- 279 veces

0- 279 veces 4ª cifra: 2- 299 veces 11:41 Plan de premios del sorteo Sinuano Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces. 10:20 ¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche? Los boletos para el sorteo Sinuano Día y Noche se pueden comprar de las siguientes maneras: en puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en el sitio web oficial de Red de Servicios de Córdoba Record o mediante plataformas digitales autorizadas que tengan convenio. 09:09 ¡Bienvenidos! Este lunes 15 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2:30 pm y Sinuano Noche a las 10:30 pm. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.

¿Cómo seguir los resultados del sorteo Sinuano?

Revise los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche totalmente gratis, a través del canal oficial Telecaribe o en la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?