Sinuano Día y Noche resultados de HOY, 22 de noviembre EN VIVO: números ganadores de la lotería

Este sábado 22 de noviembre de 2025 llega una nueva oportunidad para los aficionados de la lotería. Se trata del sorteo del Sinuano, una de las loterías más tradicionales y populares de la Costa Caribe colombiana. Este juego, con su formato "Día y Noche", ha conquistado a miles de apostadores por su simplicidad, su atractivo plan de premios y sus emisiones diarias.

Participar en el Sinuano no es solo una cuestión de suerte, sino que representa la posibilidad de multiplicar la apuesta de forma considerable, gracias a sus altos multiplicadores, y de vivir la emoción del sorteo en tiempo real, ya sea a través de canales de televisión o plataformas digitales.

El Sinuano se celebra con dos sorteos, lo que brinda más oportunidades para apostar y ganar. Además, la mecánica del juego es bastante accesible, pues solo se elige una combinación de cuatro dígitos. Pero lo que realmente llama la atención es su plan de premios, ya que los ganadores pueden recibir hasta 4.500 veces lo apostado si aciertan los cuatro dígitos en el orden exacto.

Para este sábado 22, los apostadores ya se preparan para seleccionar sus números, confiar en su suerte y, quizá, convertirse en los próximos ganadores grandes. ¿Qué tanta suerte tendrás HOY?

¿Cuáles son los premios del Sinuano?

El Sinuano ofrece un plan de premios muy competitivo, basado en cuánto apueste cada jugador. Según su mecánica:

Si aciertas los cuatro números en el orden exacto, ganas 4.500 veces tu apuesta.

Si aciertas tres de las últimas cifras en orden, ganas 400 veces lo apostado.

Si aciertas dos de las últimas cifras en orden, ganas 50 veces lo apostado.

Si aciertas solo una cifra en el orden exacto, tu apuesta se multiplica por 5 veces.

Además, existe una modalidad llamada 'Combinada', en la que si aciertas los 4 dígitos pero en desorden, puedes ganar 208 veces lo apostado; y si aciertas 3 en desorden, recibes 83 veces tu apuesta.

¿Cómo jugar al Sinuano?

Para participar, debes elegir una combinación de 4 dígitos, cada uno entre 0 y 9.

Al comprar tu boleto, puedes optar por la modalidad normal o la modalidad Combinada, según prefieras jugar con números en orden o en desorden.

No hay un premio acumulado fijo: el monto que puedes ganar depende directamente de cuánto apuestes, ya que los multiplicadores se aplican sobre tu apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Sinuano?

El Sinuano Día se lleva a cabo todos los días: de lunes a sábado a las 2:30 p.m., y los domingos a la 1:00 p.m. El Sinuano Noche también es diario: de lunes a sábado a las 10:30 p.m., y los domingos a las 8:30 p.m. Puedes ver el sorteo en vivo por Telecaribe. También tiene transmisiones en YouTube, a través de canales oficiales de loterías y chances, para seguir los resultados en tiempo real.