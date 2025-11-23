- Hoy:
Sinuano Día y Noche HOY, domingo 23 de noviembre: últimos resultados de la lotería colombiana
Revisa AQUÍ los resultados del Sinuano Día y Noche HOY, domingo 23 de noviembre, porque tú puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suerte!
El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, domingo 23 de noviembre. Si quieres conocer los números ganadores de esta nueva edición y a qué hora juega cada una, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque te brindaremos los últimos resultados para que cotejes si eres el afortunado. ¡Suerte!
Resultado Sinuano Día y Noche de HOY, 23 de noviembre: últimos resultados
¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana.
Sigue el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche
Sigue el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche del domingo 23 de noviembre,
¿Qué jugó el Sinuano Día y Noche el sábado 22 de noviembre:
- Sinuano Día: 1729 - 0
- Sinuano Noche: 2757 - 5
¿A qué hora comienza el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido de lunes a sábado, pero los días festivos y domingos, el juego nocturno tiene una variación importante en su edición.
- Sinuano Día: 2:30 p.m.
- Sinuano Noche: 10:30 p.m.
- Días festivos y domingos: 8:30 p.m.
¿Cómo jugar el Sinuano Día y Noche?
Si quieres ganar uno de los premios del Sinuano Día y Noche, pero no sabes cómo jugar la conocida lotería, entonces tienes que seguir los siguientes pasos.
- Para participar, debes elegir una combinación de 4 dígitos, cada uno entre 0 y 9.
- Al comprar tu boleto, puedes optar por la modalidad normal o la modalidad Combinada, según prefieras jugar con números en orden o en desorden.
- No hay un premio acumulado fijo: el monto que puedes ganar depende directamente de cuánto apuestes, ya que los multiplicadores se aplican sobre tu apuesta.
Premios del Sinuano Día y Noche
Conoce cuáles son los premios que está ofreciendo el Sinuano Día y Noche este domingo 23 de noviembre. ¡Toma nota!
- Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
- Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
- Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
- Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.
Loterías Colombianas
A continuación, te diremos cuáles son las loterías colombianas que están activas.
- Lotería Cundinamarca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería del Valle
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Medellín
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Tolima
- Lotería del Huila
- Lotería del Meta
- Lotería de Manizales
- Lotería del Quindio
- Lotería de Santander
- Lotería de Risaralda
- Lotería del Cauca
