Sinuano Día de HOY, jueves 20 de noviembre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

HOY, jueves 20 de noviembre, puede ser tu día de suerte gracias al Sinuano Día y Noche de Colombia. Este popular juego llega con su plan de premios, así que si quieres participar, no te puedes perder toda la información que tenemos para ti. ¿A qué hora juega, dónde ver y cuáles son los números ganadores? Sigue AQUÍ los resultados EN VIVO de este último sorteo.

Resultados Sinuano Día y Noche EN VIVO: números ganadores de HOY, jueves 20 de noviembre 10:21 Estadística Sinuano Día 1ª cifra: 3- 294 veces

3- 294 veces 2ª cifra: 4 - 292 veces

4 - 292 veces 3ª cifra: 0- 279 veces

0- 279 veces 4ª cifra: 2- 299 veces 09:17 ¡Bienvenidos! Este jueves 20 de noviembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2:30 pm y el Sorteo Noche a las 10:30 pm. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver los resultados del Sinuano?

El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar a través del canal oficial Telecaribe o mediante la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.