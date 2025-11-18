Resultados Sinuano Día EN VIVO de HOY, martes 18 de noviembre: números ganadores del juego

El popular juego de lotería Sinuano se prepara para otro emocionante sorteo este martes 18 de noviembre de 2025, atrayendo a miles de apostadores que participan diariamente en sus modalidades Día y Noche. ¿Fuiste parte del juego?

Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, martes 18 de noviembre: resultados 11:24 ¿Cuáles son los premios del Sinuano? -Cuatro aciertos: 4,500 veces lo apostado. -Tres aciertos: 400 veces lo apostado. -Dos aciertos: 50 veces lo apostado. -Un acierto: 5 veces lo apostado. 10:07 ¡Bienvenidos al sorteo Sinuano de HOY, 18 de noviembre! Los jugadores que compraron su boleto para el sorteo Sinuano, podrán probar su suerte este martes en la nueva edición que se transmitirá. No te pierdas los resultados completos AQUÍ.

Con su tradición arraigada en Colombia, el Sinuano ofrece la oportunidad de multiplicar la apuesta a niveles muy altos, lo que lo convierte en una de las loterías más atractivas del país. Muchos colombianos esperan con ilusión los sorteos para intentar acertar las cuatro cifras, ya que las ganancias pueden ser significativas.

Además, su frecuencia diaria y su plan de premios hacen que sea accesible tanto para jugadores recurrentes como para quienes juegan por diversión. Ante la proximidad del sorteo de este 18 de noviembre, es importante que los participantes verifiquen su boleto, conozcan las reglas del juego y entiendan cómo funcionan los premios para reclamar en caso de resultar ganadores.

¿A qué hora juega Sinuano el 18 de noviembre de 2025?

El Sinuano Día se realiza a las 14:30 (hora local) de lunes a sábado, y los domingos a las 13:00 según el horario habitual.

El Sinuano Noche se celebra a las 22:30 (hora local) de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos es a las 20:30.

¿Cuáles son los premios del Sinuano?

El Sinuano no tiene una 'bolsa acumulada' fija ni un premio máximo definido: el monto que puedes ganar depende de tu apuesta.

Si aciertas las cuatro cifras en orden exacto (combinación ganadora), tu premio será la apuesta multiplicada por 4.500 veces.

Si aciertas tres dígitos en orden, el premio es 400 veces tu apuesta.

Si aciertas dos dígitos, ganas 50 veces lo apostado.

Si solo 'pegas' un dígito, tu apuesta se quintuplica: 5 veces lo que jugaste.

Hay una modalidad llamada 'Combinada', donde no necesitas que los dígitos estén en el mismo orden:

Si aciertas cuatro cifras desordenadas, ganas 208 veces lo apostado.

Si aciertas tres cifras desordenadas, el premio es 83 veces tu apuesta.

¿Cómo cobrar los premios de Sinuano?