Sorteo Sinuano Día de HOY, viernes 14 de noviembre EN VIVO: a qué hora juega, estadística y resultados
El Sinuano Día y Noche regresa HOY, con emocionantes sorteos que premiar a los afortunados ganadores. Si vas a participar, revisa AQUÍ toda la información.
El Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 14 de noviembre, ofrece diversas opciones de ganar jugosos premios, lo único que debes hacer es acertar las bolillas que caerán. ¿Ya tiene su boleto? En esta nota de Líbero, revise a qué hora se juega, resultados y números ganadores del último sorteo. ¡Mucha suerte!
Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 14 de noviembre 2025 EN VIVO
¡Bienvenidos!
Este viernes 14 de noviembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿Dónde comprar los boletos del sorteo Sinuano?
Puedes comprar los boletos del sorteo Sinuano en puntos de venta autorizados de la red SuperGIROS o de la red de la lotería departamental, y también a través de plataformas digitales oficiales o sitios web autorizados para apuestas.
Estadística del Sinuano Día y Noche
En la modalidad "Día", los dígitos que más se repiten por posición en los últimos 100 sorteos son:
- Primera cifra: 3 ha salido 15 veces
- Segunda cifra: 2 ha salido 17 veces
- Tercera cifra: 4 ha salido 16 veces
- Cuarta cifra: 2 ha salido 19 veces
En la modalidad "Noche", un análisis reciente indica que los números más frecuentes por posición fueron:
- Posición 1: 0 (289 veces)
- Posición 2: 9 (303 veces)
- Posición 3: 2 (299 veces)
- Posición 4: 8 (299 veces).
Plan de premios del sorteo Sinuano
Cuando participas en el Sinuano, se elige una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Luego, según la cantidad de cifras que aciertes, y si es en el orden exacto o en modalidad combinada, el premio se multiplica sobre lo apostado.
- Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
