0
EN VIVO
Argentina vs. Angola por amistoso

Sorteo Sinuano Día de HOY, viernes 14 de noviembre EN VIVO: a qué hora juega, estadística y resultados

El Sinuano Día y Noche regresa HOY, con emocionantes sorteos que premiar a los afortunados ganadores. Si vas a participar, revisa AQUÍ toda la información.

Angie De La Cruz
Sepa cómo jugó el sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 14 de noviembre.
Sepa cómo jugó el sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 14 de noviembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 14 de noviembre, ofrece diversas opciones de ganar jugosos premios, lo único que debes hacer es acertar las bolillas que caerán. ¿Ya tiene su boleto? En esta nota de Líbero, revise a qué hora se juega, resultados y números ganadores del último sorteo. ¡Mucha suerte!

Accede a los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de este jueves 13 de noviembre.

PUEDES VER: ¿Ganaste? Sinuano Día y Noche del jueves 13 de noviembre: resultados del último sorteo

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 14 de noviembre 2025 EN VIVO

09:20
14/11/2025

¡Bienvenidos!

Este viernes 14 de noviembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Dónde comprar los boletos del sorteo Sinuano?

Puedes comprar los boletos del sorteo Sinuano en puntos de venta autorizados de la red SuperGIROS o de la red de la lotería departamental, y también a través de plataformas digitales oficiales o sitios web autorizados para apuestas.

Estadística del Sinuano Día y Noche

En la modalidad "Día", los dígitos que más se repiten por posición en los últimos 100 sorteos son:

  • Primera cifra: 3 ha salido 15 veces
  • Segunda cifra: 2 ha salido 17 veces
  • Tercera cifra: 4 ha salido 16 veces
  • Cuarta cifra: 2 ha salido 19 veces

En la modalidad "Noche", un análisis reciente indica que los números más frecuentes por posición fueron:

  • Posición 1: 0 (289 veces)
  • Posición 2: 9 (303 veces)
  • Posición 3: 2 (299 veces)
  • Posición 4: 8 (299 veces).

Plan de premios del sorteo Sinuano

Cuando participas en el Sinuano, se elige una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Luego, según la cantidad de cifras que aciertes, y si es en el orden exacto o en modalidad combinada, el premio se multiplica sobre lo apostado.

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, viernes 14 de noviembre: predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo

  2. Resultados Sinuano Noche de HOY, jueves 13 de noviembre: números ganadores y qué jugó el último sorteo

  3. Horóscopo del jueves 13 de noviembre con Josie: tarot y predicciones AQUÍ

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano