0
Sinuano Día de HOY, martes 11 de noviembre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día regresa HOY con una emocionante edición, y AQUÍ podrás revisar a qué hora juega, cuáles son las estadísticas y resultados EN VIVO del sorteo.

Revisa el reciente sorteo del Sinuano Día y Noche del martes 11 de noviembre 2025.
Revisa el reciente sorteo del Sinuano Día y Noche del martes 11 de noviembre 2025. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Sinuano Día y Noche de HOY, martes 11 de noviembre del 2025, ofrece un diverso plan de premios, que puede cambiar su vida. ¿Ya adquirió su boleto? Si está pensando en participar del último juego, en esta nota podrá acceder a toda la información sobre las recientes ediciones y seguir EN VIVO el sorteo para revisar los resultados.

El sorteo Sinuano regresa este 10 de noviembre en Colombia.

PUEDES VER: ¿Ganaste? Resultados Sinuano Día y Noche del último sorteo lunes 10 de noviembre 2025

Sinuano Día de HOY, 11 de noviembre EN VIVO: resultados del último sorteo

11:26
11/11/2025

¿Cuáles fueron los resultados del último Sinuano Día?

Los números ganadores del pasado 10 de noviembre en el Sinuano Día:

-Número ganador de cuatro cifras: 4211

-Número ganador de cinco cifras: 42112

11:00
11/11/2025

¿A qué hora se transmite el Sinuano?

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m. (hora colombiana), incluyendo domingos y festivos, mientras que el Sinuano Noche tiene lugar de lunes a sábado a las 10:30 p.m., y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

09:41
11/11/2025

Sorteo Sinuano: nueva edición de HOY, 11 de noviembre

El juego del Sinuano se llevará a cabo nuevamente este 11 de noviembre en sus emisiones de Día y Noche y AQUÍ podrás encontrar los resultados oficiales.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2:30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10:30 p. m. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p. m.

¿Dónde ver los resultados del sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano Día y Noche se pueden sintonizar a través del canal oficial Telecaribe o mediante la página de YouTube de Record o Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

