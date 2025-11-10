Este lunes 10 de noviembre de 2025, los aficionados a los juegos de azar en Colombia tienen una nueva oportunidad con el sorteo del Sinuano. Esta lotería, muy popular especialmente en la región Caribe del país, permite a los jugadores desafiar su suerte eligiendo una combinación de cuatro dígitos, con premios que pueden multiplicar significativamente la apuesta.

Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 10 de noviembre EN VIVO resultados 09:23 ¡Bienvenidos! Este lunes 10 de noviembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

A continuación te indicaremos cómo participar, cuáles son los premios disponibles, los horarios del sorteo para ese día y dónde ver los resultados oficiales. ¡No te lo pierdas!

¿Cómo participar en el Sinuano?

Para ingresar en el sorteo del Sinuano este lunes, los pasos son los siguientes:

Visitar un punto de venta autorizado del Sinuano (presencial) o usar plataformas oficiales si está habilitado el canal digital.

Elegir una combinación de cuatro dígitos entre 0000 y 9999.

Apostar el monto deseado para la jugada. El premio dependerá de cuánto se apueste, ya que el sistema del Sinuano multiplica lo apostado en función del acierto.

Entregar el boleto al vendedor, conservar bien el comprobante (será necesario para el cobro en caso de ganancia).

Esperar que se realice el sorteo en el horario correspondiente y luego revisar los resultados para ver si la combinación elegida coincide con la ganadora.

¿Cuáles son los premios del Sinuano?

El plan de premios del Sinuano funciona de la siguiente manera:

Si aciertas las cuatro cifras en orden exacto, el premio es equivalente a tu apuesta multiplicada 4 500 veces.

Si aciertas tres cifras, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

Si aciertas dos cifras, el multiplicador es de 50 veces lo apostado.

Si aciertas una sola cifra, también hay premio: la apuesta se multiplica por 5 veces.

Adicionalmente, existe la modalidad "combinada", en la que si aciertas las cuatro cifras pero en desorden, o tres en desorden, también hay premio, aunque menor que el acierto exacto.

Horarios del sorteo: Lunes 10 de noviembre

Para este lunes 10 de noviembre de 2025, los horarios estimados del Sinuano son:

Edición Día: se realiza todos los días a las 14:30 horas (hora local) de lunes a sábado. Los domingos la hora es 13:00.

Edición Noche: de lunes a sábado a las 22:30 horas (hora local). Los domingos y festivos el horario se adelanta a las 20:30.

¿Por dónde ver los resultados del sorteo?

Para consultar los resultados del Sinuano tras el sorteo, tienes estas vías:

Visitar el portal oficial de la lotería (por ejemplo en sinuano.co) donde suelen publicar los números ganadores recientes.