Sinuano Día de HOY, jueves 6 de noviembre EN VIVO: resultados y estadísticas del último sorteo

El Sinuano Día y Noche regresan con emocionantes sorteos HOY, jueves 6 de noviembre, y si vas a participar de las recientes ediciones, AQUÍ podrás obtener toda la información sobre el chance colombiano. Sepa a qué hora se juega, cuáles son las estadísticas y siga EN VIVO los resultados de los números ganadores. ¡Suerte!

Sinuano Día y Noche de HOY jueves 6 de noviembre EN VIVO resultados 10:06 Estadística Sinuano Día 1ª cifra: 3- 294 veces

3- 294 veces 2ª cifra: 4 - 292 veces

4 - 292 veces 3ª cifra: 0- 279 veces

0- 279 veces 4ª cifra: 2- 299 veces 09:19 ¡Bienvenidos! Este jueves 6 de noviembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El chance colombiano se realiza todos los días de la semana, en sus dos ediciones: Sinuano Día a las 2:30 pm y Sinuano Noche a las 10:30 pm. Mientras que los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora local).

¿Cuáles son los premios del Sinuano Día y Noche?

Los premios del sorteo colombiano se otorgan, de acuerdo a la cantidad de aciertos. Revisa la lista completa y conoce cuánto puedes ganar, según los números que coinciden con las balotas:

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.