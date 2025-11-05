El sorteo Sinuano Día y Noche regresa este miércoles 5 de noviembre de 2025 con una nueva oportunidad para los apostadores de todo el país. Si adquiriste tu número, mantente atento porque aquí podrás conocer los resultados en vivo, los números ganadores y toda la información oficial del juego más popular de la región del Sinú.

El Sinuano Día se juega cada tarde a las 2:30 p.m., mientras que el Sinuano Noche se transmite a las 10:30 p.m. (hora de Colombia), con el respaldo de Loterías y Apuestas del Sinú, que garantiza la transparencia de cada sorteo.

Premios del Sorteo Sinuano: ¿cuáles son?

Acierto de 4 cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

3 cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

2 cifras: pagan 50 veces lo apostado.

1 cifra: pagan cinco veces lo apostado.

Horarios y dónde ver el resultado del Sorteo Sinuano Día y Noche

Sinuano Día: 2:30 p.m. (hora de Colombia)

10:30 p.m. (hora de Colombia) Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Ambos sorteos se transmiten en vivo y los resultados pueden consultarse minutos después en las plataformas oficiales y en medios aliados.

¿Dónde comprar los boletos del Sorteo Sinuano en Colombia?

Puedes adquirir tus boletos en los puntos de venta SuperGIROS, en la red de Loterías del Sinú o a través de plataformas digitales autorizadas. También puedes jugar de forma virtual desde tu celular o computadora.

¿Qué otras loterías hay en Colombia?

Además del Sinuano, en Colombia se juegan una serie de lotería que detallamos a continuación:

Lotería Cundinamarca

Lotería Cruz Roja

Lotería del Valle

Lotería de Bogotá

Lotería de Medellín

Lotería de Boyacá

Lotería del Tolima

Lotería del Huila

Lotería del Meta

Lotería de Manizales

Lotería del Quindio

Lotería de Santander

Lotería de Risaralda

Lotería del Cauca

¿Qué significa Sinuano y por qué tiene tanto éxito en Colombia?

El sorteo Sinuano nació en la región del Sinú, al norte de Colombia, y con los años se ha convertido en una de las loterías más populares del país. Su éxito se debe a la frecuencia diaria de sorteos, la facilidad para jugar y la rapidez con que se entregan los resultados y premios.