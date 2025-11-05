- Hoy:
Sinuano Día y Noche del miércoles 5 de noviembre EN VIVO: ganadores y últimos resultados
El sorteo Sinuano Día y Noche regresa este miércoles 5 de noviembre de 2025, ofreciendo a los apostadores de Colombia la oportunidad de ganar importantes premios.
El sorteo Sinuano Día y Noche regresa este miércoles 5 de noviembre de 2025 con una nueva oportunidad para los apostadores de todo el país. Si adquiriste tu número, mantente atento porque aquí podrás conocer los resultados en vivo, los números ganadores y toda la información oficial del juego más popular de la región del Sinú.
PUEDES VER: Resultados del Sinuano Día y Noche del martes 4 de noviembre: estos fueron los números ganadores
El Sinuano Día se juega cada tarde a las 2:30 p.m., mientras que el Sinuano Noche se transmite a las 10:30 p.m. (hora de Colombia), con el respaldo de Loterías y Apuestas del Sinú, que garantiza la transparencia de cada sorteo.
Premios del Sorteo Sinuano: ¿cuáles son?
- Acierto de 4 cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
- 3 cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
- 2 cifras: pagan 50 veces lo apostado.
- 1 cifra: pagan cinco veces lo apostado.
Horarios y dónde ver el resultado del Sorteo Sinuano Día y Noche
- Sinuano Día: 2:30 p.m. (hora de Colombia)
- Sinuano Noche: 10:30 p.m. (hora de Colombia)
- Domingos y festivos: 8:30 p.m.
Ambos sorteos se transmiten en vivo y los resultados pueden consultarse minutos después en las plataformas oficiales y en medios aliados.
¿Dónde comprar los boletos del Sorteo Sinuano en Colombia?
Puedes adquirir tus boletos en los puntos de venta SuperGIROS, en la red de Loterías del Sinú o a través de plataformas digitales autorizadas. También puedes jugar de forma virtual desde tu celular o computadora.
¿Qué otras loterías hay en Colombia?
Además del Sinuano, en Colombia se juegan una serie de lotería que detallamos a continuación:
- Lotería Cundinamarca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería del Valle
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Medellín
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Tolima
- Lotería del Huila
- Lotería del Meta
- Lotería de Manizales
- Lotería del Quindio
- Lotería de Santander
- Lotería de Risaralda
- Lotería del Cauca
¿Qué significa Sinuano y por qué tiene tanto éxito en Colombia?
El sorteo Sinuano nació en la región del Sinú, al norte de Colombia, y con los años se ha convertido en una de las loterías más populares del país. Su éxito se debe a la frecuencia diaria de sorteos, la facilidad para jugar y la rapidez con que se entregan los resultados y premios.
