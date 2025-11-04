Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, martes 4 de noviembre: ÚLTIMOS NÚMEROS ganadores del juego

La lotería El Sinuano se ha convertido en un ícono del juego de azar en Colombia, especialmente en la región Caribe, con sorteos diarios, tanto en su versión "Día" como en la "Noche", lo que ofrece a los jugadores múltiples oportunidades para participar.

Para este martes 4 de noviembre de 2025, está programado un nuevo sorteo, una ocasión que muchos jugadores toman como oportunidad para intentar probar su suerte en la combinación ganadora. AQUÍ te explicamos en qué consiste esta edición del Sinuano, cuáles son los premios, cómo puedes jugar y a qué hora se realizará el sorteo.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El sorteo del Sinuano tiene dos ediciones principales:

Sinuano Día: Se realiza todos los días, incluyendo domingos y festivos. En días normales tiene lugar a las 14:30 h (hora de Colombia) en la mayoría de los casos.

Sinuano Noche: También diaria, salvo excepciones, y suele jugarse alrededor de las 22:30 h de lunes a sábado, y los domingos o festivos a las 20:30 h.

Por tanto, para este martes 4 de noviembre de 2025, los jugadores deben estar atentos a estos horarios para poder observar los resultados o validar sus boletos.

¿Cómo jugar al Sinuano?

Para participar, el jugador selecciona una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Puede adquirir su boleto en los puntos autorizados o mediante plataformas oficiales (cuando estén disponibles) en Colombia.

Al momento del sorteo, si la combinación coincide con la del resultado del sorteo (en el orden exacto), se gana el premio mayor. Además, hay premios menores por acertar tres cifras, dos cifras o incluso una cifra, dependiendo de la modalidad.

Premios del Sinuano

El plan de premios del Sinuano es conocido por su estructura clara:

Acertar las cuatro cifras exactas: se obtiene un premio equivalente a 4.500 veces lo apostado.

Acertar tres cifras: aproximadamente 400 veces lo apostado.

Acertar dos cifras: aproximadamente 50 veces lo apostado.