El popular sorteo del Sinuano en Colombia constituye una de las alternativas más seguidas por los amantes de la lotería diaria, gracias a su frecuencia y premios para quienes deciden jugar. Este juego, operado por la casa de juegos de azar autorizada con supervisión de Coljuegos, permite a los participantes apostar por un número de cuatro dígitos con distintas modalidades de premio que pueden multiplicar considerablemente la apuesta inicial.

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 3 de noviembre en vivo 09:14 ¡Bienvenidos! Este lunes 3 de noviembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Para este lunes 3 de noviembre de 2025, los participantes tienen una nueva oportunidad de jugar, conocer los premios que están en juego, y verificar los horarios tanto del sorteo del día como del sorteo de la noche, dado que el Sinuano cuenta con dos momentos de sorteo. A continuación, te presentamos los detalles clave de este sorteo, cómo jugar, cuáles son los premios, y cuál es el horario que debes tener presente.

Premios que se ofrecen en el Sinuano

Los premios de la lotería Sinuano se estructuran de acuerdo con el número de dígitos acertados y la modalidad de apuesta (directa, combinada, etc). Algunos de los montos y multiplicadores que se han reportado en ediciones recientes son:

Si se aciertan los cuatro dígitos exactos en el orden correcto, el premio puede multiplicar hasta 4.500 veces lo apostado.

Si se aciertan tres de los dígitos correctos, el multiplicador ronda las 400 veces la apuesta.

Si solo se aciertan dos dígitos, el premio puede ser alrededor de 50 veces la apuesta.

También existe la opción denominada "combinada" (acertar los dígitos en desorden) con multiplicadores menores pero aún significativos.

Estos valores indican que, aunque la apuesta de base puede ser modesta, las gratificaciones pueden crecer ampliamente, lo que explica la notoriedad de este juego en Colombia.

¿Cómo jugar al Sinuano?

Participar en el sorteo Sinuano es sencillo y consta de los siguientes pasos:

Acude a un punto de venta autorizado del Sinuano (o use los canales electrónicos si están disponibles).

Elige tu apuesta seleccionando un número de cuatro dígitos (cada dígito del 0 al 9).

Decide la modalidad de tu apuesta: directa (orden exacto) o modalidad adicional/combinada.

Haz la apuesta y conserva el comprobante/ticket que te entreguen: este documento es imprescindible para reclamar premio en caso de ganar.

Espera el sorteo en el horario correspondiente (ver sección de horarios) y después verifica los resultados oficiales.

Si resultas ganador, sigue los procedimientos oficiales para cobro (presentar ticket, documento de identidad, etc.).

Este procedimiento se mantiene constante para el sorteo del día y para el sorteo de la noche del Sinuano.

Horarios del Sinuano

Los sorteos del Sinuano se realizan todos los días, incluidos domingos y festivos, divididos en dos momentos principales: