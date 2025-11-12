Sinuano Día de HOY, miércoles 12 de noviembre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El sorteo del Sinuano Día y Noche EN VIVO HOY, miércoles 12 de noviembre de 2025, mantiene en expectativa a miles de jugadores en Colombia. Este tradicional juego de azar reparte premios todos los días con dos sorteos: uno en la tarde y otro en la noche, dando a los apostadores más de una oportunidad para ganar.

Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 12 de noviembre resultados 09:31 ¡Bienvenidos! Este miércoles 12 de noviembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

El Sinuano Día HOY se juega alrededor de las 2:30 p. m., mientras que el Sinuano Noche tiene lugar cerca de las 10:30 p. m. En esta nota de Líbero.pe podrás seguir los resultados actualizados y conocer los números ganadores apenas sean anunciados oficialmente.

Premios del Sinuano: ¿hasta cuánto dinero se puede ganar?

Acierto de 4 cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

3 cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

2 cifras: pagan 50 veces lo apostado.

1 cifra: pagan cinco veces lo apostado.

Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche HOY

Los resultados del Sinuano Día y Noche pueden verse en tiempo real a través de las plataformas oficiales del sorteo o aquí, en Líbero, pues en este espacio publicaremos los números ganadores apenas se confirman.

El Sinuano es uno de los juegos más populares de Colombia por su constancia y grandes premios. Si jugaste, mantente atento, porque podrías ser uno de los afortunados ganadores del día.

Dónde comprar los boletos para el Sinuano Día y Noche

Adquiere tus boletos en los puntos de venta de SuperGIROS, en la red de Loterías del Sinú o mediante plataformas digitales autorizadas. Además, tienes la opción de jugar de manera virtual desde tu celular o computadora.