Horóscopo del lunes 8 de diciembre: acertadas predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo

El reconocido horóscopo de Líbero llega con nuevas predicciones para guiarte en este día. Descubre qué te deparan los astros en el amor, la salud, el dinero y el trabajo, según tu signo del zodiaco. Además, conoce tu número de la suerte y las recomendaciones de Josie Diez Canseco para tomar mejores decisiones. No te lo pierdas y revisa ahora las predicciones que podrían marcar tu rumbo.

Horóscopo del lunes 8 de diciembre: predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Miras hacia otro lado pensando encontrar nuevas emociones y no te das cuenta de lo que tienes. Será un día de espera, lo que buscas se concretará en su momento, ten paciencia.

Número de suerte, 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No te aferres a esa persona que te gusta, escucha los consejos de alguien mayor. Día de decisiones importantes a nivel laboral, no tengas miedo de asumir nuevos retos.

Número de suerte, 19.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: La rutina te hace sentir aburrido de tu vida afectiva, no tomes decisiones impulsivas. Te verás en medio de una situación delicada en lo laboral a causa de comentarios negativos.

Número de suerte, 13.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Alguien nuevo llegará hoy a tu vida y te enamorará desde el primer instante. Es un buen momento para cambiar de empleo, muchas posibilidades se presentarán para ti.

Número de suerte, 10.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy el ser amado necesitará de tu ayuda para resolver un asunto familiar muy delicado. Mucho cuidado con tu trabajo, revísalo antes de presentarlo, podrías cometer errores.

Número de suerte, 9.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Será un día de mucha tensión en tu vida amorosa, con discusiones por cualquier motivo. Cambios drásticos en tu entorno laboral retrasarán algunos de tus proyectos.

Número de suerte, 2.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Un nuevo amor llegará a tu vida, alguien que te admira te dirá lo que siente por ti. Al fin te animarás a arriesgar en nuevos proyectos, será el inicio de una etapa de éxitos.

Número de suerte, 1.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tendrás un encuentro imprevisto que cambiará el rumbo de tu vida sentimental. Contarás con un dinero extra inesperado, puede ser por el pago de una deuda atrasada.

Número de suerte, 6.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Cuidado con lo que comentes de tu vida amorosa, alguien podría cometer una indiscreción. Con creatividad y actitud positiva lograrás revertir algunos problemas en tu trabajo.

Número de suerte, 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu vida sentimental está pasando por una etapa de inestabilidad, no te angusties. El área laboral está muy bien aspectada, tendrás posibilidad de cambiar de empleo.

Número de suerte, 3.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Comparar no tiene sentido, esa persona que te gusta llenará todas tus expectativas. Con una actitud optimista y ganadora lograrás sacar adelante proyectos estancados.

Número de suerte, 4

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Un encuentro podría traer novedades a tu vida sentimental, aprovecha la ocasión. Surgirán conflictos con alguien de menos nivel laboral que tú, demuestra paciencia.