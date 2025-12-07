0
Horóscopo del lunes 8 de diciembre: acertadas predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo

No dudes consultar las recomendaciones de Josie Diez Canseco y predicciones del horóscopo. Haz clic ahora y redefine tu camino con la ayuda de los astros.

Angie De La Cruz
Accede a los pronósticos de Josie Diez Canseco para este lunes 8 de diciembre.
Accede a los pronósticos de Josie Diez Canseco para este lunes 8 de diciembre. | Imagen: Jairo Huapalla / Diario Líbero.pe
COMPARTIR

El reconocido horóscopo de Líbero llega con nuevas predicciones para guiarte en este día. Descubre qué te deparan los astros en el amor, la salud, el dinero y el trabajo, según tu signo del zodiaco. Además, conoce tu número de la suerte y las recomendaciones de Josie Diez Canseco para tomar mejores decisiones. No te lo pierdas y revisa ahora las predicciones que podrían marcar tu rumbo.

Revisa el horóscopo gratis de hoy y conoce las predicciones de Josie Diez Canseco.

PUEDES VER: Horóscopo del domingo 7 de diciembre: predicciones GRATIS en la salud, dinero y amor

Horóscopo del lunes 8 de diciembre: predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Miras hacia otro lado pensando encontrar nuevas emociones y no te das cuenta de lo que tienes. Será un día de espera, lo que buscas se concretará en su momento, ten paciencia.

  • Número de suerte, 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No te aferres a esa persona que te gusta, escucha los consejos de alguien mayor. Día de decisiones importantes a nivel laboral, no tengas miedo de asumir nuevos retos.

  • Número de suerte, 19.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: La rutina te hace sentir aburrido de tu vida afectiva, no tomes decisiones impulsivas. Te verás en medio de una situación delicada en lo laboral a causa de comentarios negativos.

  • Número de suerte, 13.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Alguien nuevo llegará hoy a tu vida y te enamorará desde el primer instante. Es un buen momento para cambiar de empleo, muchas posibilidades se presentarán para ti.

  • Número de suerte, 10.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy el ser amado necesitará de tu ayuda para resolver un asunto familiar muy delicado. Mucho cuidado con tu trabajo, revísalo antes de presentarlo, podrías cometer errores.

  • Número de suerte, 9.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Será un día de mucha tensión en tu vida amorosa, con discusiones por cualquier motivo. Cambios drásticos en tu entorno laboral retrasarán algunos de tus proyectos.

  • Número de suerte, 2.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Un nuevo amor llegará a tu vida, alguien que te admira te dirá lo que siente por ti. Al fin te animarás a arriesgar en nuevos proyectos, será el inicio de una etapa de éxitos.

  • Número de suerte, 1.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tendrás un encuentro imprevisto que cambiará el rumbo de tu vida sentimental. Contarás con un dinero extra inesperado, puede ser por el pago de una deuda atrasada.

  • Número de suerte, 6.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Cuidado con lo que comentes de tu vida amorosa, alguien podría cometer una indiscreción. Con creatividad y actitud positiva lograrás revertir algunos problemas en tu trabajo.

  • Número de suerte, 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu vida sentimental está pasando por una etapa de inestabilidad, no te angusties. El área laboral está muy bien aspectada, tendrás posibilidad de cambiar de empleo.

  • Número de suerte, 3.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Comparar no tiene sentido, esa persona que te gusta llenará todas tus expectativas. Con una actitud optimista y ganadora lograrás sacar adelante proyectos estancados.

  • Número de suerte, 4

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Un encuentro podría traer novedades a tu vida sentimental, aprovecha la ocasión. Surgirán conflictos con alguien de menos nivel laboral que tú, demuestra paciencia.

  • Número de suerte, 11.
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

