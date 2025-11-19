- Hoy:
Sinuano Día de HOY, miércoles 19 de noviembre: resultados EN VIVO y a qué hora se juega
Revisa la transmisión en vivo del Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 19 de noviembre y conoce cuáles son los resultados en tiempo real.
El Sinuano Día y Noche regresa hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025 con nuevas oportunidades para que sus seguidores puedan probar suerte y llevarse el premio mayor en ambas ediciones. ¿Cómo se juega, a qué hora se transmite lotería más importante de Colombia y todos los detalles al respecto? A continuación te dejamos la información que necesitas conocer para jugar al sorteo del Sinú y probablemente convertirte en el nuevo afortunado o afortunada.
Resultados Sinuano Día y Noche de hoy miércoles 19 de noviembre EN VIVO
Estadística Sinuano Día
- 1ª cifra: 3- 294 veces
- 2ª cifra: 4 - 292 veces
- 3ª cifra: 0- 279 veces
- 4ª cifra: 2- 299 veces
¡Bienvenidos!
Este miércoles 19 de noviembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¡Mucha suerte en tu participación!
¿A qué hora se juega el Sinuano en sus versiones Día y Noche?
Como seguramente debes saber, el Sinuano presenta 2 sorteos por cada fecha, uno por la tarde y el siguiente a la noche. ¿En qué horarios?
- Sinuano Día: 2:30 p. m.
- Sinuano Noche: 10:30 p. m.
Además, es preciso señalar que todos los días domingos y fechas festivas en Colombia, el horario del Sinuano Noche sufre una ligera modificación, ya que se transmite a las 8:30 p. m.
Dónde transmiten el Sinuano Día y Noche
Los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche de HOY están disponibles para su verificación en las plataformas digitales de la Lotería del Sinú y en fuentes confiables como Líbero.pe, donde se actualizan al instante una vez confirmados. Además, podrás consultar resultados anteriores y acceder a toda la información relevante del día.
Cuánto cuesta jugar al Sinuano
Participar en el Sinuano es una opción accesible para jugadores de todos los niveles, ya que su costo suele ser bajo y permite realizar múltiples combinaciones. Aunque el precio exacto puede variar según el punto de venta, generalmente se mantiene en un rango asequible para el público en general.
