Lotería del Cauca HOY, sábado 29 de noviembre: últimos resultados, estadística y números ganadores

La Lotería del Cauca realizará este sábado 29 de noviembre el sorteo 2587, una de las ediciones más esperadas del mes debido al atractivo premio mayor que estará en juego. Miles de jugadores en Colombia ya han adquirido su billete o fracción con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores antes del cierre de noviembre.

El sorteo se llevará a cabo a las 11:00 p. m., horario habitual de esta lotería, y pondrá en disputa un premio mayor de 5.5 millones de pesos colombianos, además de un plan de premios secundarios que incluye distintos rangos de premios secos. Esto convierte al sorteo 2587 en una oportunidad especialmente llamativa para quienes siguen de cerca los juegos de azar.

Con este monto en juego y a pocos días del inicio de la temporada festiva, el sorteo 2587 llega en un momento clave para quienes buscan un golpe de suerte. Los resultados se publicarán oficialmente poco después del sorteo, por lo que los jugadores deberán estar atentos a los canales oficiales.

Resultados de Lotería del Cauca, sábado 22 de noviembre

Número ganador: 8532

Serie: 085

Premios de la Lotería del Cauca

1 premio mayor: $ 8.000.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

2 secos: $100.000.000

3 secos: $ 50.000.000

29 secos: $ 10.000.000

¿A qué hora se juega la Lotería del Cauca?

Todos los sábados del año, la Lotería del Cauca se juega a las 11:00 p. m., y es justo en esa hora en donde se podrá conocer los resultados en beneficio de todos los participantes.