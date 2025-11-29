Sorteo Extraordinario de Colombia HOY, sábado 29 de noviembre: premios y cómo jugar la Lotería del Extra

La Lotería del Extra de Colombia realizará este sábado 29 de noviembre de 2025 su esperado Sorteo Extraordinario No. 2245, uno de los eventos más fuertes del año para los jugadores del país. La transmisión será en vivo por Canal Uno a las 11:45 p. m., donde miles de colombianos seguirán minuto a minuto la entrega de millonarios premios.

Esta edición destaca por su impresionante plan de premios de más de $32.600 millones de pesos, convirtiéndolo en uno de los sorteos más ambiciosos del mercado nacional. Su premio mayor de $14.000 millones promete cambiar la vida del afortunado ganador y despertar el interés de quienes confían en el juego legal.

Además del premio principal, el Extra de Colombia vuelve a posicionarse como una de las loterías con más oportunidades de ganar, gracias a su amplio sistema de premios secos, bonos especiales y una promoción instantánea que aumenta las posibilidades de los participantes.

Premio mayor y premios secos del Sorteo 2245

El premio mayor entregará $14.000 millones, la cifra más destacada de esta edición. También habrá premios secos de $800 millones, $500 millones, $250 millones y $110 millones, además de 10 secos por $20 millones y 14 secos por $10 millones cada uno. La lotería recuerda que es la que más paga en aproximaciones al premio mayor.

Raspa y Gana: premios al instante

Cada billete del sorteo incluye la promoción “Raspa y Gana”, que ofrece electrodomésticos como sanducheras, wafleras y exprimidores, así como la posibilidad de obtener otro billete del Extra y otras sorpresas instantáneas.

Bonos especiales: carro y moto

El Extra de Colombia también entregará un Bono Carro de $100 millones y un Bono Moto de $20 millones, lo que amplía aún más las alternativas para los jugadores del sorteo extraordinario.

¿Por qué participar en el Sorteo Extraordinario 2245?

Es la lotería que más paga en aproximaciones .

. Ofrece más chances de ganar que otros sorteos.

que otros sorteos. Transmite en vivo por señal nacional.

Incluye Raspa y Gana sin costo adicional.

sin costo adicional. Tiene premios extraordinarios en todas sus categorías.

¿Cómo comprar el billete del Extra?

Los jugadores pueden adquirir su billete en puntos de venta autorizados o mediante plataformas digitales oficiales. El sorteo se realizará el sábado 29 de noviembre, con transmisión por Canal Uno. ¡Solo queda jugar, cruzar los dedos y esperar el resultado que podría cumplir un sueño!