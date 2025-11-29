Lotería de Boyacá de HOY, 29 de noviembre: a qué hora juga, estadísticas y ÚLTIMOS resultados

Este sábado 29 de noviembre vuelve el sorteo de la Lotería de Boyacá en una edición que podría ser la que te dé la suerte para obtener alguno de los premios que ofrece en su plan. ¿Serás uno los ganadores que pueda beneficiarse con estos?

Como cada semana, miles de colombianos anticipan la transmisión con la ilusión de ganar premios millonarios que pueden transformar sus vidas. Ante ello, te recomendamos que no pierdas la oportunidad de revisar cada incidencia del juego a través de las siguientes líneas.

¿Cuándo y cómo se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados. El sorteo comienza aproximadamente a las 10:40 p.m. (hora de Colombia). Este sábado 29 de noviembre 2025 corresponde al siguiente sorteo tras el del 22 de noviembre.

Premios de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá ofrece un plan de premios amplio y atractivo, con múltiples oportunidades de ganar, no solo con el premio mayor. Este es el esquema principal:

Premio Mayor: COP $15.000 millones

Premio Fortuna: COP $1.000 millones

Premio Alegría: COP $300 - 400 millones

Premio Ilusión: COP $300 millones

Premio Esperanza: COP $100 millones

Premios Berraquera: varios premios de COP $50 millones

Premios Optimismo: premios de COP $20 millones cada uno (diversos billetes)

Premios Valentía: premios de COP $10 millones cada uno (numerosas chances adicionales)

Estos variados niveles de premio, desde grandes sumas hasta montos menores, multiplican las oportunidades de ganar para quienes participan.

¿Dónde ver el sorteo en vivo?

Para seguir el sorteo de la Lotería de Boyacá en vivo y conocer los resultados en tiempo real, puedes hacerlo por:

Canal Trece, el canal autorizado que transmite cada sorteo.

Las transmisiones en línea oficiales de la Lotería de Boyacá: su canal en redes sociales (Facebook Live, YouTube, etc.).

¿Quiénes pueden jugar la Lotería de Boyacá?

Cualquier persona mayor de edad o habilitada para comprar billetes puede participar. Solo necesitas adquirir un billete autorizado, con tu número y serie, en puntos de venta oficiales o canales autorizados de la Lotería de Boyacá. Con un billete en regla puedes aspirar tanto al premio mayor como a cualquiera de los premios secundarios.

Resultados recientes: sorteo del sábado 22 de noviembre 2025

Para que puedas revisar y comparar, estos son los resultados del sorteo anterior (sábado 22 de noviembre, sorteo 4599):