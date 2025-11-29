- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Flamengo
- Barcelona vs Alavés
- América vs Monterrey
- WWE
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
Lotería de Boyacá de HOY, 29 de noviembre: a qué hora juga, estadísticas y ÚLTIMOS resultados
Miles de participantes podrán aventurarse en jugar con la Lotería de Boyacá este 29 de noviembre. ¡Mucha suerte con los números!
Este sábado 29 de noviembre vuelve el sorteo de la Lotería de Boyacá en una edición que podría ser la que te dé la suerte para obtener alguno de los premios que ofrece en su plan. ¿Serás uno los ganadores que pueda beneficiarse con estos?
PUEDES VER: RESULTADOS Sinuano Día de HOY, viernes 28 de noviembre EN VIVO: últimos números del chance
Como cada semana, miles de colombianos anticipan la transmisión con la ilusión de ganar premios millonarios que pueden transformar sus vidas. Ante ello, te recomendamos que no pierdas la oportunidad de revisar cada incidencia del juego a través de las siguientes líneas.
¿Cuándo y cómo se juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados. El sorteo comienza aproximadamente a las 10:40 p.m. (hora de Colombia). Este sábado 29 de noviembre 2025 corresponde al siguiente sorteo tras el del 22 de noviembre.
Premios de la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá ofrece un plan de premios amplio y atractivo, con múltiples oportunidades de ganar, no solo con el premio mayor. Este es el esquema principal:
- Premio Mayor: COP $15.000 millones
- Premio Fortuna: COP $1.000 millones
- Premio Alegría: COP $300 - 400 millones
- Premio Ilusión: COP $300 millones
- Premio Esperanza: COP $100 millones
- Premios Berraquera: varios premios de COP $50 millones
- Premios Optimismo: premios de COP $20 millones cada uno (diversos billetes)
- Premios Valentía: premios de COP $10 millones cada uno (numerosas chances adicionales)
Estos variados niveles de premio, desde grandes sumas hasta montos menores, multiplican las oportunidades de ganar para quienes participan.
¿Dónde ver el sorteo en vivo?
Para seguir el sorteo de la Lotería de Boyacá en vivo y conocer los resultados en tiempo real, puedes hacerlo por:
- Canal Trece, el canal autorizado que transmite cada sorteo.
- Las transmisiones en línea oficiales de la Lotería de Boyacá: su canal en redes sociales (Facebook Live, YouTube, etc.).
¿Quiénes pueden jugar la Lotería de Boyacá?
Cualquier persona mayor de edad o habilitada para comprar billetes puede participar. Solo necesitas adquirir un billete autorizado, con tu número y serie, en puntos de venta oficiales o canales autorizados de la Lotería de Boyacá. Con un billete en regla puedes aspirar tanto al premio mayor como a cualquiera de los premios secundarios.
Resultados recientes: sorteo del sábado 22 de noviembre 2025
Para que puedas revisar y comparar, estos son los resultados del sorteo anterior (sábado 22 de noviembre, sorteo 4599):
- Premio Mayor: Número 0056, serie 360 - ganador del premio de COP $15.000 millones.
- Premio Fortuna (secundario): Número 9587, serie 262 - premio de COP $1.000 millones.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90