Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 27 de octubre EN VIVO: resultados, y últimos números ganadores

La lotería El Sinuano es una de las más populares y con mayor tradición en la región Caribe de Colombia, que ofrece a apostadores la posibilidad de participar en dos sorteos diarios, la modalidad Día y la modalidad Noche, lo que permite múltiples oportunidades de ganar cada jornada. Para este lunes 27 de octubre de 2025 muchos jugadores ya están alistando su apuesta, verificando fechas, horarios y montos de premios, en espera de que su combinación resulte ganadora.

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 27 de octubre EN VIVO 09:27 ¡Bienvenidos! Este lunes 27 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Entender cómo funciona el sorteo, cuándo se realiza, cómo jugar correctamente y cuáles son los premios es clave para participar de forma informada. AQUÍ encontrarás los detalles sobre: cómo jugar, cuál es el plan de premios y cuáles son los horarios para este juego.

¿Cómo jugar El Sinuano?

Participar en El Sinuano es relativamente sencillo, pero requiere atención para evitar errores:

El jugador elige un número de 4 dígitos, cada uno de 0 a 9.

Compra el billete o apuesta en un punto autorizado o mediante canales habilitados.

Decide en qué sorteo hacerlo

Conserva el boleto en buen estado, ya que será necesario para reclamar el premio.

Premios del Sinuano

Los montos que se pueden ganar en El Sinuano dependen del número de aciertos y de si los dígitos fueron acertados en el orden exacto. Algunos montos referenciales son los siguientes:

Acertar los 4 dígitos en el orden exacto: premio de 4.500 veces lo apostado.

Acertar 3 dígitos en orden exacto: premio de aproximadamente 400 veces lo apostado.

Acertar 2 dígitos en el orden exacto: premio de aproximadamente 50 veces lo apostado.

Acertar al menos 1 dígito en orden exacto: premio de aproximadamente 5 veces lo apostado.

Estos montos pueden variar o tener condiciones específicas según la modalidad y según las reglas de la lotería para cada sorteo, por lo que es recomendable verificar en el punto de venta o sitio oficial al momento de comprar.

Horarios del Sinuano

Para este lunes 27 de octubre de 2025, los horarios usuales para El Sinuano son los siguientes (estos se aplican en días laborables, y cambian parcialmente en domingos o festivos):

Sinuano Día: desde aproximadamente las 14:30 horas (2:30 p.m.) en Colombia.

Sinuano Noche: aproximadamente a las 22:30 horas (10:30 p.m.).

En domingos o días festivos el sorteo "Noche" se adelanta a las 20:30 horas (8:30 p.m.).

Si piensas participar este lunes, asegúrate de revisar cuál modalidad quieres (Día o Noche) y estar atento al cierre de ventas del billete antes del sorteo.