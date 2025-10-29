Sinuano Día de HOY, miércoles 29 de octubre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Este miércoles 29 de octubre de 2025 la popular lotería colombiana El Sinuano vuelve a convocar a miles de apostadores que esperan su número ganador con ilusión. Con dos sorteos diarios, uno para la tarde y otro para la noche, el Sinuano se ha consolidado como un juego de azar vigente, regulado por Coljuegos, donde cada apuesta da la posibilidad de multiplicar lo jugado a niveles muy altos.

¿Cuáles son los premios del sorteo Sinuano Día y Noche? Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado. Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado. Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado. Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche? Los boletos para el sorteo Sinuano Día y Noche se pueden comprar de las siguientes maneras: en puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en el sitio web oficial de Red de Servicios de Córdoba Record o mediante plataformas digitales autorizadas que tengan convenio.

Dado que estamos ya entrado en el último trimestre del año, muchos jugadores aprovechan este tipo de sorteos para intentar darse un gusto, buscar un golpe de suerte o simplemente participar con el boleto del día. En esta nota informativa se describen los aspectos esenciales: qué premios ofrece, en qué horarios juega, cómo participar y qué detalles debes conocer para el sorteo del miércoles 29 de octubre.

Premios de El Sinuano

En El Sinuano el plan de premios está diseñado para dar ganancias proporcionales a la apuesta: por ejemplo, acertar las cuatro cifras exactas puede significar multiplicar la apuesta por 4.500 veces.

Si el jugador acierta tres de las cifras en el orden exacto, el premio es de alrededor de 400 veces lo apostado.

Con dos cifras acertadas (dependiendo de la modalidad), el premio puede aumentar 50 veces la apuesta.

Incluso con un solo acierto, existe premio: se quintuplica la apuesta.

Es importante recordar que no es una bolsa acumulada como en otros juegos, sino que el monto depende directamente de lo que se apostó y la multiplicación correspondiente para cada nivel de acierto.

Horarios de El Sinuano

El Sinuano Día: se realiza todos los días (de lunes a sábado) a las 14:30 horas (hora de Colombia). Los domingos el horario es diferente (13:00 horas).

Los resultados se publican poco tiempo después del sorteo, tanto en los canales oficiales y portales como mediante medios informativos.

Cómo jugar El Sinuano