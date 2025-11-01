- Hoy:
Lotería de Boyacá HOY, sábado 1 de noviembre EN VIVO: resultados del último sorteo y a qué hora juega
AQUÍ podrás revisar los últimos resultados de la Lotería de Boyacá HOY EN VIVO. ¡Tú puedes ganar el premio mayor de 17,000 millones de pesos!
La Lotería de Boyacá HOY, sábado 1 de noviembre, tiene un premio mayor de 17,000 millones de pesos colombianos. Si estás participando en esta nueva edición y quieres conocer los últimos resultados y números ganadores de todos los chances, entonces revisa las próximas líneas.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá inicia a las 10:30 de la noche, pero el sorteo del Premio Mayor, que este sábado 1 de noviembre es 17,000 millones de pesos, comenzará a las 10:42 de la noche, según dio a conocer la empresa mediante sus redes sociales.
Lotería de Boyacá HOY EN VIVO: Premios del sorteo colombiano
La Lotería de Boyacá HOY, sábado 1 de noviembre, cuenta con un premio mayor de 17,000 millones de pesos, pero también hay premios secos, aproximaciones y premios por series o combinación.
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá el sábado 25 de octubre?
Las personas deben saber que, la Lotería de Boyacá del sábado 25 de octubre tuvo un número ganador de 7484 y una serie 315. Un participante logró ganar el premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos. ¡Felicidades!
Lotería de Boyacá HOY EN VIVO: ¿Cómo ver el sorteo?
Si quieres ver la Lotería de Boyacá HOY EN VIVO, entonces tienes que saber que se transmite por el canal de YouTube 7N Noticias o la señal de Canal 13. No dudes en ver el juego, porque podrías ganar el premio mayor de 17,000 millones de pesos.
