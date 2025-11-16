La Tinka de HOY, domingo 16 de noviembre 2025: últimos resultados y jugada ganadora

Este domingo 16 de noviembre de 2025 se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Tinka, la popular lotería peruana que ofrece millonarios premios y una gran expectativa entre los jugadores de todo el país. Con el pozo acumulado ascendiendo a varios millones de soles, miles de personas están afinando sus combinaciones para tener la oportunidad de ganar.

Si tienes tu jugada ya hecha o estás pensando en participar, aquí te explicamos todos los detalles clave: qué premios están en juego, cómo jugar y dónde puedes ver el sorteo en vivo. ¡No te lo pierdas!

Premios de La Tinka

El premio mayor, es decir el pozo millonario, se otorga al jugador que acierte los seis números sorteados. Según la información más reciente, para este sorteo del domingo 16 de noviembre este acumulado está en S/ 9'506,686.

Además del premio mayor, existen categorías de premios secundarios por acertar menos números. También se habilitan otros mecanismos especiales como un juego complementario llamado "Sí o Sí" o similares, que permiten que haya al menos ciertos ganadores aunque no se acierte el premio mayor completo.

¿Cómo jugar La Tinka?

Debes ser mayor de 18 años para participar.

Escoge 6 números dentro del rango que ofrece la cartilla de La Tinka (usualmente del 1 al 48).

Puedes optar por jugar de forma manual (elige tus 6 números) o por la opción «Al Azar», donde la máquina selecciona los números por ti.

Compra tu jugada antes del cierre del sorteo: para los domingos el plazo suele ser hasta aproximadamente las 22:50 h del día del sorteo.

Guarda el ticket de tu jugada o asegúrate de tener tu comprobante digital si lo adquiriste en línea. Si resultas ganador, lo necesitarás para reclamar el premio.

¿Dónde ver La Tinka?

El sorteo de La Tinka se transmite en vivo los miércoles y domingos por el canal América TV, usualmente a partir de las 22:50 horas aproximadamente.

También puedes seguir la transmisión o ver los resultados en las plataformas digitales oficiales de La Tinka y de su empresa operadora, así como en redes sociales y página web. Una vez finalizado el sorteo, los números ganadores se publican en portales de noticias, así como en la página oficial del juego de lotería.