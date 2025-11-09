Este domingo 9 de noviembre de 2025, se llevará a cabo el esperado sorteo de la lotería La Tinka en el Perú, una de las modalidades más populares de juego responsable en el país. Para miles de peruanos, este día representa la posibilidad de ganar el "pozo millonario", además de decenas de premios secundarios que permiten soñar y participar con una mínima inversión.

¿Cómo jugar La Tinka?

La Tinka se juega marcando 6 números dentro de un rango determinado (por ejemplo, entre 1 y 48) en una cartilla.

También existe la opción 'Al Azar', en la que el sistema selecciona los números por el jugador.

Las jugadas pueden ser simples (marcar 6 números) o múltiples (marcar más de 6 números para aumentar las chances, aunque incrementa el costo).

Para que la jugada sea válida para el sorteo de este domingo 9 de noviembre, el boleto debe adquirirse y registrarse antes de la hora límite que establece el organizador.

Premios de La Tinka

La Tinka ofrece varios niveles de premios según la cantidad de aciertos que un jugador logre:

6 aciertos: Pozo Millonario.

5 aciertos + boliyapa: S/ 50,000.

5 aciertos: S/ 5,000.

4 aciertos + boliyapa: S/ 500.

4 aciertos: S/ 100.

3 aciertos + boliyapa: S/ 50.

3 aciertos: S/ 5.

2 aciertos + boliyapa: Jugada gratis.

2 aciertos: Jugada 2x1 (dos jugadas por el precio de una) para el próximo sorteo.

¿Dónde comprar la Tinka?

Puedes adquirir tu boleto de La Tinka en puntos de venta físicos autorizados, conocidos como 'Puntos de la Suerte', distribuidos por todo el país.

También es posible jugar en línea a través del sitio web oficial del juego, luego de registrarte, recargar saldo y hacer tu selección de números.

En ambos casos, asegúrate de validar que el punto de venta esté autorizado o que la plataforma online sea la oficial, para poder reclamar el premio en caso de que resulte ganador.

¿Cuánto cuesta jugar la Tinka?

La jugada simple de La Tinka, marcando 6 números, tiene un costo mínimo de S/ 5 soles. Si deseas marcar más de 6 números (jugada múltiple), el precio se incrementa.