Resultado La Tinka HOY, domingo 26 de octubre: números ganadores del Pozo Millonario

La Tinka está de regreso HOY, domingo 26 de octubre. Para esta nueva edición, la lotería peruana cuenta con un Pozo Millonario de 6,501,325 soles. Si compraste un ticket y quieres conocer los resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y Boliyapa, solo tienes que revisar las próximas líneas.

Resultado La Tinka del domingo 26 de octubre

Pozo millonario: PENDIENTE

Sí o sí: PENDIENTE

Boliyapa: PENDIENTE

¿A qué hora juega La Tinka?

El juego de La Tinka comienza a las 10:50 de la noche. Este sorteo es transmitido por la señal de América televisión y por el canal de YouTube 'La Tinka'. No dudes en participar, porque puedes ser uno de los ganadores.

Premios de La Tinka

Revisa cuáles son los premios que puedes llegar si aciertas los números ganadores de La Tinka este domingo 26 de octubre.

6 Aciertos: Pozo millonario de 30'779,537 soles

Sí o Sí: 50,000 soles

5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles

5 aciertos: 5,000 soles

4 aciertos + Boliyapa: 500 soles

4 aciertos: 100 soles

3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles

3 Aciertos: 10 soles

¿Hasta qué hora puedo jugar La Tinka?

Según dio a conocer Intralot, las personas pueden jugar La Tinka hasta las 9:50 de la noche. Recuerda que ahora, las personas pueden comprar un ticket por Internet, ahora si no tienes excusas para ser el nuevo millonario.