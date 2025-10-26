- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
Resultado La Tinka HOY, domingo 26 de octubre: números ganadores del Pozo Millonario
AQUÍ podrás conocer los últimos resultados de La Tinka HOY, domingo 26 de octubre. ¡Puedes ser el nuevo millonario, mucha suerte!
La Tinka está de regreso HOY, domingo 26 de octubre. Para esta nueva edición, la lotería peruana cuenta con un Pozo Millonario de 6,501,325 soles. Si compraste un ticket y quieres conocer los resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y Boliyapa, solo tienes que revisar las próximas líneas.
PUEDES VER: ¿Cómo jugó La Tinka del miércoles 22 octubre?
Resultado La Tinka del domingo 26 de octubre
- Pozo millonario: PENDIENTE
- Sí o sí: PENDIENTE
- Boliyapa: PENDIENTE
¿A qué hora juega La Tinka?
El juego de La Tinka comienza a las 10:50 de la noche. Este sorteo es transmitido por la señal de América televisión y por el canal de YouTube 'La Tinka'. No dudes en participar, porque puedes ser uno de los ganadores.
Premios de La Tinka
Revisa cuáles son los premios que puedes llegar si aciertas los números ganadores de La Tinka este domingo 26 de octubre.
- 6 Aciertos: Pozo millonario de 30'779,537 soles
- Sí o Sí: 50,000 soles
- 5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles
- 5 aciertos: 5,000 soles
- 4 aciertos + Boliyapa: 500 soles
- 4 aciertos: 100 soles
- 3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles
- 3 Aciertos: 10 soles
¿Hasta qué hora puedo jugar La Tinka?
Según dio a conocer Intralot, las personas pueden jugar La Tinka hasta las 9:50 de la noche. Recuerda que ahora, las personas pueden comprar un ticket por Internet, ahora si no tienes excusas para ser el nuevo millonario.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50