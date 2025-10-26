0
EN DIRECTO
Clásico Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga
EN VIVO
Universitario vs ADT HOY por el Clausura

Resultado La Tinka HOY, domingo 26 de octubre: números ganadores del Pozo Millonario

AQUÍ podrás conocer los últimos resultados de La Tinka HOY, domingo 26 de octubre. ¡Puedes ser el nuevo millonario, mucha suerte!

Roxana Aliaga
Resultado de la Tinka HOY, domingo 26 de octubre este 2026.
Resultado de la Tinka HOY, domingo 26 de octubre este 2026. | Intralot
COMPARTIR

La Tinka está de regreso HOY, domingo 26 de octubre. Para esta nueva edición, la lotería peruana cuenta con un Pozo Millonario de 6,501,325 soles. Si compraste un ticket y quieres conocer los resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y Boliyapa, solo tienes que revisar las próximas líneas.

Revisa todos los detalles que debes saber sobre el sorteo La Tinka del miércoles 22 de octubre.

PUEDES VER: ¿Cómo jugó La Tinka del miércoles 22 octubre?

Resultado La Tinka del domingo 26 de octubre

  • Pozo millonario: PENDIENTE
  • Sí o sí: PENDIENTE
  • Boliyapa: PENDIENTE

¿A qué hora juega La Tinka?

El juego de La Tinka comienza a las 10:50 de la noche. Este sorteo es transmitido por la señal de América televisión y por el canal de YouTube 'La Tinka'. No dudes en participar, porque puedes ser uno de los ganadores.

Premios de La Tinka

Revisa cuáles son los premios que puedes llegar si aciertas los números ganadores de La Tinka este domingo 26 de octubre.

  • 6 Aciertos: Pozo millonario de 30'779,537 soles
  • Sí o Sí: 50,000 soles
  • 5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles
  • 5 aciertos: 5,000 soles
  • 4 aciertos + Boliyapa: 500 soles
  • 4 aciertos: 100 soles
  • 3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles
  • 3 Aciertos: 10 soles

¿Hasta qué hora puedo jugar La Tinka?

Según dio a conocer Intralot, las personas pueden jugar La Tinka hasta las 9:50 de la noche. Recuerda que ahora, las personas pueden comprar un ticket por Internet, ahora si no tienes excusas para ser el nuevo millonario.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY, domingo 26 de octubre: predicciones en el amor y dinero

  2. Lotería de Boyacá del sábado 25 de octubre: resultados del último sorteo 4595

  3. Último resultado Lotería de Boyacá del sábado 25 de octubre: qué número cayó en el sorteo 4595

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano