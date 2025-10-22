Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 22 de octubre: resultados, pozo millonario y números ganadores

Este miércoles 22 de octubre, La Tinka está de regreso con su pozo millonario de más de 6 millones de soles. Desde S/ 5.00 puedes participar de la popular lotería del Perú y ser el nuevo millonario. Revisa cuáles hasta que hora puedes participar, qué premios puedes llevarte y dónde ver el sorteo online.

¿Hasta qué hora puedo jugar la Tinka?

El sorteo de La Tinka se realiza dos veces por semana, los domingos y miércoles a las 10:50 de la noche. Sin embargo, la venta de boletos se cierra minutos antes del sorteo, a las 9:50 p. m., ya que después de esa hora el sistema deja de aceptar jugadas para el sorteo del día.

Plan de premios de la Tinka

6 Aciertos: Pozo millonario

Pozo millonario Sí o Sí: S/. 50,000

S/. 50,000 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000

S/. 50,000 5 aciertos: S/. 5,000:

S/. 5,000: 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500

S/. 500 4 aciertos: S/. 100

S/. 100 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50

S/. 50 3 Aciertos: S/. 10

S/. 10 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5

¿Dónde ver el sorteo de la Tinka online?

El sorteo de La Tinka se puede ver online a través del canal de YouTube (dale clic aquí), donde se transmite en vivo todos los miércoles y domingos a las 10:50 p. m. Además, también puedes seguir la transmisión por América Televisión, canal 4 en señal abierta.

La Tinka: ¿cuál es el pozo millonario para hoy?

El pozo millonario para hoy, miércoles 22 de octubre, es de 6'112,926 millones de soles. Puedes llevarte esta jugosa suma si logras acertar las seis bolillas ganadoras.