Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Resultado La Tinka HOY, domingo 19 de octubre: últimos números ganadores de Pozo Millonario

AQUÍ puedes ver los números ganadores de La Tinka HOY, domingo 19 de octubre. ¡El Pozo Millonario supera los 5 millones de soles!

Roxana Aliaga
Números ganadores de La Tinka HOY, domingo 19 de octubre.
Números ganadores de La Tinka HOY, domingo 19 de octubre. | Intralot
La Tinka está realizando un nuevo sorteo HOY, domingo 19 de octubre, y tiene un Pozo Millonario de 5,501,310 soles. Si quieres conocer a qué hora juega o cuáles son los resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y Boliyapa, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.

Revisa los resultados del sorteo La Tinka del miércoles 15 de octubre y números ganadores.

PUEDES VER: ¿Cómo jugó La Tinka del miércoles 15 de octubre?

Resultado La Tinka del domingo 19 de octubre

  • Pozo millonario: PENDIENTE
  • Sí o sí: PENDIENTE
  • Boliyapa: PENDIENTE

¿A qué hora juega La Tinka?

Las bolillas de La Tinka comienzan a rodar desde las 10:50 de la noche. El sorteo que se realiza cada domingo es transmitido por la señal de América Televisión y el canal de YouTube de La Tinka- Intralot.

Resultados de La Tinka del miércoles 15 de octubre

  • Jugada ganadora: 45 42 12 43 18 31 - NO HUBO GANADOR
  • Sí o Sí: Dos ganadores con el número 25
  • Boliyapa: Número 38 - NO HUBO GANADOR

Premios de La Tinka

A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que puedes ganar si aciertas los números ganadores de La Tinka.

  • 6 Aciertos: Pozo millonario de 30'779,537 soles
  • Sí o Sí: 50,000 soles
  • 5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles
  • 5 aciertos: 5,000 soles
  • 4 aciertos + Boliyapa: 500 soles
  • 4 aciertos: 100 soles
  • 3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles
  • 3 Aciertos: 10 soles

¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka?

Las personas pueden jugar La Tinka hasta las 9:50 de la noche. No esperes a último momento para participar en la lotería de Intralot, porque puedes ser el nuevo millonario. Recuerda que hay un nuevo sorteo todos los miércoles y domingos.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

