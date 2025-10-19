Resultado La Tinka HOY, domingo 19 de octubre: últimos números ganadores de Pozo Millonario

La Tinka está realizando un nuevo sorteo HOY, domingo 19 de octubre, y tiene un Pozo Millonario de 5,501,310 soles. Si quieres conocer a qué hora juega o cuáles son los resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y Boliyapa, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.

Resultado La Tinka del domingo 19 de octubre

Pozo millonario: PENDIENTE

Sí o sí: PENDIENTE

Boliyapa: PENDIENTE

¿A qué hora juega La Tinka?

Las bolillas de La Tinka comienzan a rodar desde las 10:50 de la noche. El sorteo que se realiza cada domingo es transmitido por la señal de América Televisión y el canal de YouTube de La Tinka- Intralot.

Resultados de La Tinka del miércoles 15 de octubre

Jugada ganadora: 45 42 12 43 18 31 - NO HUBO GANADOR

Sí o Sí: Dos ganadores con el número 25

Boliyapa: Número 38 - NO HUBO GANADOR

Premios de La Tinka

A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que puedes ganar si aciertas los números ganadores de La Tinka.

6 Aciertos: Pozo millonario de 30'779,537 soles

Sí o Sí: 50,000 soles

5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles

5 aciertos: 5,000 soles

4 aciertos + Boliyapa: 500 soles

4 aciertos: 100 soles

3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles

3 Aciertos: 10 soles

¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka?

Las personas pueden jugar La Tinka hasta las 9:50 de la noche. No esperes a último momento para participar en la lotería de Intralot, porque puedes ser el nuevo millonario. Recuerda que hay un nuevo sorteo todos los miércoles y domingos.