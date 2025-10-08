Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 8 de octubre: resultado, pozo millonario y cómo jugar

La Tinka es el sorteo más popular de todo el Perú, y es que con solo 5 soles puedes convertirte en millonario. HOY, miércoles 8 de octubre, regresa con una nueva edición que emociona a los participantes. ¿A qué hora se juega, cuál es el horario para participar y cómo ver el juego online? AQUÍ respondemos todas tus preguntas.

¿A qué hora se juega La Tinka?

El sorteo de La Tinka se juega dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 10:50 de la noche, y es transmitido en vivo por América Televisión.

¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka de HOY?

El pozo millonario del miércoles 8 de octubre es de 4 millones de soles. Durante el sorteo se extraerán las seis bolillas ganadoras y una adicional, con las que los participantes pueden verificar si lograron acertar la combinación premiada. ¡Mucha suerte!

¿Cuándo fue la última vez que reventó el pozo millonario?

La última vez que reventó el pozo millonario de La Tinka fue el 5 de octubre del 2025, cuando un jugador acertó las bolillas y se llevó más de S/ 6 millones de soles. Conoce la jugada ganadora:

Jugada ganadora: 02 - 31 - 06 - 14 - 45 - 23 ¡El Pozo Millonario reventó!

Boliyapa: 05 - No hubo ganador

5 aciertos: 9 ganadores

La Tinka premió a un afortunado ganador con el pozo millonario.

¿Cómo comprar La Tinka desde mi celular?

Te explicamos el paso a paso para que puedas participar de La Tinka de HOY, desde el navegador de tu celular o descargando la app de La Tinka disponible para Android y iOS:

Ingresa al sitio oficial www.latinka.com.pe

www.latinka.com.pe Crea una cuenta o inicia sesión con tu usuario y contraseña.

con tu usuario y contraseña. Recarga saldo en tu cuenta con tarjeta de crédito, débito o billeteras digitales.

Elige tus seis números del 1 al 45 o usa la opción "al azar".

del 1 al 45 o usa la opción "al azar". Confirma tu jugada y paga el costo del boleto (S/ 5.00 por jugada).

Plan de premios de La Tinka

Conoce los premios disponibles en el popular juego de Intralot, según la cantidad de aciertos en tu boleto ganador. A partir de 2 aciertos más boliyapa puedes cobrar: