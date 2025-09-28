Sorteo La Tinka de HOY, domingo 28 de septiembre: últimos resultados y pozo millonario

La Tinka es uno de los juegos de lotería más populares en el Perú. Su atractivo principal es el "Pozo Millonario", que va acumulando monto cuando en un sorteo no hay un ganador con los seis números. Gracias a esto, muchos jugadores participan semana a semana con la ilusión de hacerse millonarios con una sola jugada.

Además del premio mayor, La Tinka cuenta con modalidades adicionales como "Boliyapa" y "Sí o Sí", que permiten que más boletos obtengan premios aún si no aciertan todos los números. Esto amplía el interés y la participación de los apostadores.

El sorteo de La Tinka se realiza dos veces por semana: los miércoles y domingos, usualmente alrededor de las 10:50 p. m. (hora peruana). Para muchos peruanos, comprar un boleto de este juego es una inversión relativamente pequeña pero que aspira a grandes premios, lo que explica su popularidad constante.

Sorteo de La Tinka - domingo 28 de septiembre de 2025

Para el próximo sorteo del domingo 28 de septiembre de 2025, hay un Pozo Millonario de S/ 5,509,253 soles, de acuerdo con información reciente de medios que cubren los sorteos. Este pozo acumulado se debe a que en el sorteo anterior del miércoles 24 de septiembre no hubo acertantes para los seis números del sorteo.

El domingo 28, los espectadores podrán seguir el sorteo por televisión (América TV) y otros medios digitales, y conocer los resultados oficiales después de las 10:50 p. m. Este sorteo es una de las oportunidades clave del año para que varios apostadores busquen ganar, dada la magnitud del pozo acumulado.

Premios de La Tinka

Los premios de La Tinka dependen de cuántos números acierte el apostador, y si coincide con las modalidades complementarias. A continuación un resumen de las categorías más comunes:

6 aciertos - Pozo Millonario

5 aciertos + Boliyapa - premio especial

5 aciertos - premio menor

4 aciertos + Boliyapa

4 aciertos

3 aciertos + Boliyapa

3 aciertos

2 aciertos + Boliyapa - generalmente una jugada gratis

2 aciertos - modalidad dos por uno

Estos premios pueden variar en monto según la recaudación y el número de ganadores en cada categoría. Asimismo, en cada sorteo se activa la modalidad "Sí o Sí", mediante la cual siempre habrá al menos un ganador que se lleva un monto fijo, independientemente de que alguien acierte los seis números.

Cómo jugar La Tinka y costo del boleto

Jugar La Tinka es relativamente sencillo. Aquí están los pasos básicos:

Puedes escoger seis números entre 1 y 48 para tu jugada.

Si no quieres elegir, puedes usar la opción "Al Azar", donde el sistema selecciona números automáticamente.

Puedes hacer más de una jugada, o combinar números en diferentes zonas del boleto, según las opciones disponibles.

Finalmente, confirmar la compra del boleto en el punto autorizado o vía canales oficiales.

El costo mínimo por jugada de La Tinka es S/ 5.00.

Este precio puede variar si optas por combinaciones adicionales o apuestas múltiples, pero la base estándar es ese monto.

¿Hasta qué hora se puede jugar?

Para participar en el sorteo del domingo, debes comprar tu boleto antes de las 8:50 p. m. del mismo día. Pasada esa hora, el sistema ya no aceptará nuevas jugadas para el sorteo en curso.

¿Dónde comprar boletos de La Tinka?

Puedes adquirir boletos de La Tinka en puntos de venta autorizados físicos o mediante plataformas digitales oficiales. Algunas opciones conocidas: Tiendas como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Mass, Oechsle suelen tener cartillas de La Tinka.

También puedes comprar online a través del sitio web oficial o aplicaciones móviles que estén habilitadas por La Tinka / Intralot. Muchos distribuidores autorizados en distritos locales venden también cartillas físicas en bodegas o puntos de quiosco. Recuerda confirmar que el punto de venta sea oficial para que tu boleto sea válido y puedas reclamar el premio si resultas ganador.