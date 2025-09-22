El Pozo Millonario reventó en La Tinka: este es el impensado monto que se le descontará al ganador

El domingo 21 de septiembre de 2025, La Tinka, popular lotería de Perú, volvió a sorprender al país: el pozo millonario acumulado reventó, alcanzando la cifra de S/ 45.805.280. Un afortunado jugador acertó los seis números ganadores, lo que generó expectativa y emoción en miles de participantes, pues se trata de uno de los montos más altos registrados en los últimos años.

Como ocurre siempre cuando se gana el pozo mayor, surge la pregunta inevitable: ¿cuánto se queda neto el ganador después de los descuentos legales? AQUÍ te contamos la información que necesitas saber sobre el tema y todos los datos relacionados.

¿Cuánto te descuentan si ganas el pozo millonario?

Según el Reglamento de La Tinka y lo establecido por Intralot junto con el SAT (Servicio de Administración Tributaria de Lima), el premio mayor está sujeto a un impuesto municipal equivalente al 10% del monto del pozo millonario.

En este caso, con un pozo de S/ 45.805.280, el descuento del 10% sería de S/ 4.580.528. Por lo tanto, el ganador se llevaría neto: S/ 41.224.752 después de aplicado ese descuento.

La jugada ganadora

Los números que acertaron en el sorteo del domingo 21 de septiembre fueron: 02 – 20 – 28 – 32 – 44 – 46. En ese sorteo, no hubo ganador de la boliyapa.

¿Cuándo fue la última vez que reventó el pozo millonario?

La última vez que estalló el pozo mayor antes de este domingo fue el 31 de diciembre de 2024 (luego confirmado el 2 de enero de 2025) cuando un joven del Cercado de Lima acertó los seis números. Esa vez el monto fue de S/ 21.021.223.

¿Dónde y cómo ver La Tinka en vivo?

Los sorteos de La Tinka se realizan todos los domingo y miércoles. Se pueden seguir en vivo por el canal oficial de YouTube de La Tinka / Intralot, así como por el sitio web oficial de Intralot.

Información financiera y legal sobre Pozo Millonario

El impuesto del 10% se considera un impuesto municipal, no Impuesto a la Renta ni IGV para este tipo de premios. El premio debe ser reclamado dentro de un plazo específico (según reglamento), y se efectúa de forma presencial en la sede de Intralot en Lima.