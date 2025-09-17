0

Resultados La Tinka HOY, 17 de septiembre: últimos números y jugada ganadora

Durante este miércoles se estará jugando el nuevo sorteo de La Tinka y miles de ciudadanos podrán poner a prueba su suerte con el Pozo Millonario.

Daniela Alvarado
La Tinka: resultados de este 17 de septiembre: revisa los resultados más recientes
La Tinka: resultados de este 17 de septiembre: revisa los resultados más recientes | FOTO: La Tinka
Hoy, miércoles 17 de setiembre de 2025, miles de peruanos tienen los dedos cruzados y las cartillas listas: La Tinka vuelve a sortear su pozo millonario, y como siempre, la emoción está en su punto máximo. Hay otros premios como el "Sí o Sí", boliyapa y otros incentivos que hacen que incluso quienes no acierten todos los números tengan algo que ganar.

Mira los resultados de La Tinka del domingo 14 de setiembre del 2024.

Si no te quieres perder de las últimas bolillas ganadoras que salgan en la emisión de esta mitad de semana, entonces te compartimos a continuación los datos que debes tener en cuenta para poder participar.

¿A qué hora ver La Tinka?

  • Horario del sorteo: El sorteo de La Tinka se realiza a las 10:50 p. m. (hora de Perú) los días miércoles y domingos.
  • Hora límite para comprar las cartillas: La venta de jugadas cierra aproximadamente a las 8:50 p. m. del día del sorteo.
  • Pozo millonario de este 17 de septiembre: S/. 45' 076,006

¿Cuáles son los premios adicionales de La Tinka?

  • "Sí o Sí": premio fijo (normalmente alrededor de S/ 50,000).
  • Boliyapa: bolilla especial que da premios extras si coincides con ella junto con ciertos aciertos.
  • Premios por 5, 4, 3, 2 aciertos, algunos combinados con la boliyapa.

¿Dónde ver y seguir La Tinka?

La transmisión en vivo del sorteo es por América Televisión. También puede seguirse en plataformas digitales de La Tinka, su página web oficial y redes sociales correspondientes.

