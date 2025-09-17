Resultados La Tinka HOY, 17 de septiembre: últimos números y jugada ganadora

Hoy, miércoles 17 de setiembre de 2025, miles de peruanos tienen los dedos cruzados y las cartillas listas: La Tinka vuelve a sortear su pozo millonario, y como siempre, la emoción está en su punto máximo. Hay otros premios como el "Sí o Sí", boliyapa y otros incentivos que hacen que incluso quienes no acierten todos los números tengan algo que ganar.

Si no te quieres perder de las últimas bolillas ganadoras que salgan en la emisión de esta mitad de semana, entonces te compartimos a continuación los datos que debes tener en cuenta para poder participar.

¿A qué hora ver La Tinka?

Horario del sorteo: El sorteo de La Tinka se realiza a las 10:50 p. m. (hora de Perú) los días miércoles y domingos.

Hora límite para comprar las cartillas: La venta de jugadas cierra aproximadamente a las 8:50 p. m. del día del sorteo.

Pozo millonario de este 17 de septiembre: S/. 45' 076,006

¿Cuáles son los premios adicionales de La Tinka?

"Sí o Sí": premio fijo (normalmente alrededor de S/ 50,000).

premio fijo (normalmente alrededor de S/ 50,000). Boliyapa: bolilla especial que da premios extras si coincides con ella junto con ciertos aciertos.

bolilla especial que da premios extras si coincides con ella junto con ciertos aciertos. Premios por 5, 4, 3, 2 aciertos, algunos combinados con la boliyapa.

¿Dónde ver y seguir La Tinka?

La transmisión en vivo del sorteo es por América Televisión. También puede seguirse en plataformas digitales de La Tinka, su página web oficial y redes sociales correspondientes.